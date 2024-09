Nowe płyty główne dla AMD pojawią się lada moment

Jesteś fanem AMD? Lubisz mieć najnowszy i najlepszy sprzęt? Świetnie się składa. Lada moment na rynek trafią płyty główne z chipsetami X870(E).

W sierpniu debiutowała rodzina AMD Ryzen 9000, czyli najnowsza generacja procesorów dla komputerów stacjonarnych. Mimo zastosowania nowej architektury AMD Zen 5, wciąż używane jest gniazdo AMD AM5. To samo co w przypadku serii AMD Ryzen 7000.

Pierwsze testy płyt AMD X870(E) pojawią się 30 września

Oczywiście nie przeszkodziło to przygotować Czerwonym nowych chipsetów, a partnerom nowych płyt głównych. Jednak wciąż nie trafiły one do sprzedaży, ale uzyskaliśmy wreszcie szczegółowe informacje na temat zejścia embargo na testy i debiutu na rynku.

Pierwsze sklepy zaczęły dodawać do swoich ofert płyty główne z układami AMD X870E oraz X870, czyli wyżej pozycjonowane modele dla entuzjastów. Mają się one pojawić już 30 września 2024. Niestety wciąż brakuje informacji o platformach AMD B850 skierowanych do tańszych PC, co sugeruje premierę dopiero w 2025 roku.

Co zaoferują nowe płyty głównie? To będzie głównie kosmetyka. Mowa o lepszych kontrolerach sieciowych i kodekach audio, obecności Wi-Fi 7 czy USB 4.0. Największą zmianą jest wsparcie szybszych modułów RAM DDR5. Tak czy siak dla wielu osób ekonomiczniej wyjdzie zostanie przy chipsetach z serii 600.

Zobacz: Acer wchodzi na rynek zasilaczy. Na start dostajemy małego mocarza

Zobacz: Polacy pokazali nowe SSD. Zmieścisz je w kieszeni

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak, Amazon

Źródło tekstu: momomo_us@X, oprac. własne