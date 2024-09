Polacy pokazali nowe SSD. Zmieścisz je w kieszeni

Pora zadbać o swoje dane. Bez różnicy czy przenosisz często duże ilości plików, czy szukasz nośnika do stworzenia kopii danych. GOODRAM HX200 jest warty rozważenia.

Zdjęcia, filmy czy gry z roku na rok wyglądają coraz lepiej, ale zajmują również coraz więcej miejsca. Bywa to problematyczne zwłaszcza w smartfonach, laptopach czy konsolach, gdzie wymiana obecnego lub dołożenie dodatkowego nośnika jak w komputerze stacjonarnym jest często niemożliwa lub mocno utrudniona.

GOODRAM HX200 oferuje wydajność do 1600 MB/s

Na szczęście tutaj z pomocą przychodzą przenośne dyski, w których coraz popularniejsze stają się SSD. A tak się składa, że polska marka GOODRAM należąca do firmy Wilk Elektronik S.A przygotowała nowy model. Kusi on przystępnymi cenami, kompaktowymi rozmiarami i dwiema wersja kolorystycznymi.

GOODRAM HX200 to zewnętrzny SSD o wymiarach 65 x 43 x 11 milimetrów i masie 67 gramów. Mamy tutaj do czynienia z metalową obudową wyposażoną w interfejs USB 3.2 Gen 2x2 typu C. Niestety producent nie zdradza dokładnej specyfikacji, mowa tylko o kościach pamięci typu 3D NAND.

Do wyboru są trzy różne pojemności - 500 GB oraz 1 i 2 TB. Ich wydajność wygląda następująco:

GOODRAM HX200 (500 GB) - od 1500 MB/s dla odczytu i do 900 MB/d dla zapisu sekwencyjnego;

GOODRAM HX200 (1 TB) - od 1500 MB/s dla odczytu i do 1400 MB/d dla zapisu sekwencyjnego;

GOODRAM HX200 (2 TB) - od 1600 MB/s dla odczytu i do 1500 MB/d dla zapisu sekwencyjnego;

Opisywane nośniki dostępne są w kolorze czarnym i różowym. Trafiły już one do sprzedaży w Poslce w cenie wynoszącej kolejno 249, 399 i 699 złotych. Producent udziela 3 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: GOODRAM

Źródło tekstu: oprac. własne