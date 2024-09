Acer wchodzi na rynek zasilaczy. Na start dostajemy małego mocarza

Planujesz złożenie małego zestawu komputerowego? Mimo wszystko zależy Ci na topowej wydajności? W takim razie Acer przygotował zasilacz właśnie dla Ciebie.

Na rynku sprzętu komputerowego mamy dostępne całe zatrzęsienie firm ze wszystkich zakątków świata. Jednak prawdziwych gigantów z rozległym portfolio w wielu różnych kategoriach można policzyć na palcach rąk. Wygląda jednak na to, że Acer chce wejść do wyższej ligi.

Acer Predator GX850 wyceniono na 699 złotych

Tajwańczycy w ramach swojej gamingowej marki Predator oferują już laptopy, gotowe zestawy komputerowe, monitory, peryferia oraz karty graficzne. A zapowiada się na to, że do tej listy dołącza też zasilacze. Jak zauważyła redakcja Tom's Hardware, jeden z nich pojawił się już na oficjalnej stronie internetowej.

Acer Predator GX850 to w pełni modularny zasilacz w formacie SFX, który oferuje zgodność ze standardem ATX 3.0 oraz PCIe 5.1. Mamy tutaj do czynienia z mocną, pojedynczą linią +12V, aktywnym PFC oraz japońskimi kondensatorami. Przekłada się to na sprawność do 90% potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Gold.

Wnętrze chłodzone jest przez 92-milimetrowy wentylator z łożyskiem kulkowym, który do 20% obciążenia pozostaje wyłączony, zapewniając wzorową kulturę pracy. Oczywiście nie zabrakło tutaj szeregu zabezpieczeń jak OCP, OVP, SCP, OPP, OTP czy przewodów 12VHPWR dla kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000.

Acer Predator GX850 trafił już do sprzedaży w Polsce w sugerowanej cenie 699 złotych. Wbrew pozorom to wcale nie jest drogo jak za taką specyfikację w tym formacie. Producent udziela nam 7 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: Acer

Źródło tekstu: Tom's Hardware, oprac. własne