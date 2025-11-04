Sprzęt

Plus czuje święta i tnie ceny. Zaoszczędzisz nawet 600 zł

Rusza sezon świątecznych promocji u operatorów. Plus zaprezentował właśnie swoją ofertę, a w niej dwa popularne smartfony w mocno obniżonych cenach.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 13:25
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Plus czuje święta i tnie ceny. Zaoszczędzisz nawet 600 zł

Smartfony w świątecznej cenie

Plus wystartował z nową kampanią świąteczną. Operator zachęca w niej, by ułatwić bliskim wybór prezentów i po prostu podpowiedzieć, co chcesz dostać. Jednocześnie sam podsuwa kilka pomysłów, obniżając ceny wybranych urządzeń.

Dalsza część tekstu pod wideo

Tym razem w ofercie promocyjnej znajdziemy dwa modele z popularnej średniej półki. Jeden z nich potaniał aż o 600 zł, czyli o więcej niż 1/3.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Moto G06 Power 4/64GB 6.88" 120Hz Oliwkowy
Smartfon MOTOROLA Moto G06 Power 4/64GB 6.88" 120Hz Oliwkowy
-100 zł
499 zł - najniższa cena
Kup teraz 399 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A36 5G 6/128GB 6.7" 120Hz Biały SM-A366
Smartfon SAMSUNG Galaxy A36 5G 6/128GB 6.7" 120Hz Biały SM-A366
0 zł
1599 zł - najniższa cena
Kup teraz 1599 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 5G 8/256GB 6.2" 120Hz Żółty SM-S921
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 5G 8/256GB 6.2" 120Hz Żółty SM-S921
0 zł
2998 zł - najniższa cena
Kup teraz 2998 zł
Advertisement

Motorola i Samsung w tej samej cenie

Motorola Edge 60 Fusion (w wersji 8/256 GB) kosztuje teraz 1099 zł. Można ją mieć za 1 zł na start, a resztę spłacać w 12 ratach po 91,49 zł. To ciekawa propozycja dla osób szukających telefonu, który się wyróżnia. Obudowa została wykonana z tworzywa imitującego skórę i jest dostępna w nietypowych kolorach. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to dla tej Motoroli aż 1699 zł.

Motorola Edge 60 Fusion
0 opinii
Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Fusion
0 opinii
Ekran 6.67" P-OLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 2 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5200mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Zobacz więcej
Plus czuje święta i tnie ceny. Zaoszczędzisz nawet 600 zł

Drugą propozycją jest Samsung Galaxy A36 5G (wariant 6/128 GB). To smartfon ceniony przede wszystkim za dobry stosunek ceny do jakości. Uważany jest za solidny telefon z wytrzymałą baterią i dobrym aparatem. W ramach promocji ten model również kosztuje 1099 zł (1 zł na start i 12 rat po 91,48 zł). Wcześniej jego cena wynosiła 1349 zł.

Samsung Galaxy A36 5G
6 opinii
Samsung Galaxy A36 5G

Samsung Galaxy A36 5G
6 opinii
Ekran 6.70" SUPERAMOLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 2.4 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Dlaczego Samsung Galaxy A36 sprzeda się lepiej niż flagowce? Test smartfona za 1300 zł

Image
telepolis
plus promocje świąteczne niższe ceny smartfonów Samsung Galaxy A36 5G Motorola Edge 60 Fusion święta 2025 Samsung Galaxy A36 5G cena Motorola Edge 60 Fusion cena
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Plus
Źródła tekstu: Plus