Plus czuje święta i tnie ceny. Zaoszczędzisz nawet 600 zł

Smartfony w świątecznej cenie

Plus wystartował z nową kampanią świąteczną. Operator zachęca w niej, by ułatwić bliskim wybór prezentów i po prostu podpowiedzieć, co chcesz dostać. Jednocześnie sam podsuwa kilka pomysłów, obniżając ceny wybranych urządzeń.

Tym razem w ofercie promocyjnej znajdziemy dwa modele z popularnej średniej półki. Jeden z nich potaniał aż o 600 zł, czyli o więcej niż 1/3.

Motorola i Samsung w tej samej cenie

Motorola Edge 60 Fusion (w wersji 8/256 GB) kosztuje teraz 1099 zł. Można ją mieć za 1 zł na start, a resztę spłacać w 12 ratach po 91,49 zł. To ciekawa propozycja dla osób szukających telefonu, który się wyróżnia. Obudowa została wykonana z tworzywa imitującego skórę i jest dostępna w nietypowych kolorach. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to dla tej Motoroli aż 1699 zł.

Motorola Edge 60 Fusion 0 opinii Motorola Edge 60 Fusion 0 opinii Ekran 6.67" P-OLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5200mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Drugą propozycją jest Samsung Galaxy A36 5G (wariant 6/128 GB). To smartfon ceniony przede wszystkim za dobry stosunek ceny do jakości. Uważany jest za solidny telefon z wytrzymałą baterią i dobrym aparatem. W ramach promocji ten model również kosztuje 1099 zł (1 zł na start i 12 rat po 91,48 zł). Wcześniej jego cena wynosiła 1349 zł.