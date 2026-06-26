Sprzęt

Plus czyści magazyny przed wakacjami. Sprzęt tańszy nawet o 1000 zł

Koniec roku szkolnego to świetny moment na wymianę elektroniki. Plus właśnie ruszył z nową wyprzedażą smartfonów i tabletów. Obniżki sięgają nawet 1000 złotych, ale trzeba się pośpieszyć.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:16
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Plus czyści magazyny przed wakacjami. Sprzęt tańszy nawet o 1000 zł
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Wakacyjne obniżki w salonach Plusa

Zielony operator przygotował specjalną ofertę z okazji zbliżających się wakacji. To dobry czas, aby wyposażyć dziecko w nowy telefon przed wyjazdem na kolonie. Dzięki temu zachowamy stały kontakt podczas wyjazdów. Zniżki to również idealna okazja, by po prostu kupić nowszą elektronikę dla siebie bez rujnowania domowego budżetu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Co bardzo ważne, z tej promocji nie skorzystamy przez Internet. Obniżone ceny obowiązują wyłącznie w stacjonarnych punktach sprzedaży Plusa.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy A16 4/128GB 6.7" 90Hz Czarny SM-A165
Smartfon SAMSUNG Galaxy A16 4/128GB 6.7" 90Hz Czarny SM-A165
0 zł
499 zł - najniższa cena
Kup teraz 499 zł
Smartfon MOTOROLA Moto G15 Power 8/256GB 6.72" Grafitowy
Smartfon MOTOROLA Moto G15 Power 8/256GB 6.72" Grafitowy
0 zł
649 zł - najniższa cena
Kup teraz 649 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB 6.9" 120Hz Srebrny SM-S938
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB 6.9" 120Hz Srebrny SM-S938
0 zł
4998 zł - najniższa cena
Kup teraz 4998 zł
Advertisement

Jakie smartfony kupimy taniej?

Wybór przecenionych urządzeń jest całkiem spory. Plus uwzględnił w promocji sprzęt od takich producentów, jak Samsung, Motorola czy Oppo. Znajdziemy tu zarówno tanie urządzenia na każdą kieszeń, jak i topowe warianty premium.

Plus czyści magazyny przed wakacjami. Sprzęt tańszy nawet o 1000 zł

Największe rabaty pozwalają zachować w portfelu maksymalnie 1000 złotych. Wśród ujawnionych hitów cenowych znalazły się następujące modele:

  • Samsung Galaxy Z Fold7 5G w wersji 12/512 GB wyceniono na 7799 zł.

Samsung Galaxy Z Fold7
6 opinii
Samsung Galaxy Z Fold7

Samsung Galaxy Z Fold7
6 opinii
Ekran 8.00" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 4400mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold7: na takiego folda czekałem (test)

  • Samsung Galaxy S26 Ultra z pamięcią 12/256 GB kosztuje 5599 zł.

Samsung Galaxy S26 Ultra
12 opinii
Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra
12 opinii
Ekran 6.90" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.74 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Sprawdziłem Galaxy S26 Ultra. Ten detal zmienia wszystko

  • Oppo Reno15 Pro 5G w wariancie 12/512 GB to wydatek rzędu 3099 zł.

Oppo Reno15 Pro 5G
9 opinii
Oppo Reno15 Pro 5G

Oppo Reno15 Pro 5G
9 opinii
Ekran 6.32" AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3.25 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 6200mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej
  • Motorola moto g87 5G oferująca 8/256 GB pamięci dostępna jest za 1499 zł.

Motorola Moto G87 5G
0 opinii
Motorola Moto G87 5G

Motorola Moto G87 5G
0 opinii
Ekran 6.78" AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 2.5 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 5200mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Zostało bardzo mało czasu

Wymienione telefony to tylko wycinek pełnej oferty operatora. Dokładne zestawienie wszystkich przecenionych urządzeń mobilnych wraz z nowymi cennikami można sprawdzić u doradców w salonach stacjonarnych Plusa. Decyzji o zakupie nie warto jednak odkładać w nieskończoność. Promocyjne warunki obowiązują krótko, bo tylko do 30 czerwca tego roku. Trzeba też pamiętać, że pula produktów objętych rabatami jest ograniczona.

Zobacz: Motorola rzuca wyzwanie Samsungowi. Wielki test aparatów w Foldach
Zobacz: Vivo X Fold6 w moich rękach. Samsung ma się czego obawiać

Image
telepolis
plus niższe ceny smartfonów 1000 zł taniej Samsung Galaxy S26 Ultra samsung galaxy z fold7 Oppo reno15 Pro 5G Motorola Moto G87 5G wakacje 2026
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Marian Szutiak / Telepolis.pl, Plus
Źródła tekstu: Plus