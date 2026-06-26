Plus czyści magazyny przed wakacjami. Sprzęt tańszy nawet o 1000 zł
Koniec roku szkolnego to świetny moment na wymianę elektroniki. Plus właśnie ruszył z nową wyprzedażą smartfonów i tabletów. Obniżki sięgają nawet 1000 złotych, ale trzeba się pośpieszyć.
Wakacyjne obniżki w salonach Plusa
Zielony operator przygotował specjalną ofertę z okazji zbliżających się wakacji. To dobry czas, aby wyposażyć dziecko w nowy telefon przed wyjazdem na kolonie. Dzięki temu zachowamy stały kontakt podczas wyjazdów. Zniżki to również idealna okazja, by po prostu kupić nowszą elektronikę dla siebie bez rujnowania domowego budżetu.
Co bardzo ważne, z tej promocji nie skorzystamy przez Internet. Obniżone ceny obowiązują wyłącznie w stacjonarnych punktach sprzedaży Plusa.
Jakie smartfony kupimy taniej?
Wybór przecenionych urządzeń jest całkiem spory. Plus uwzględnił w promocji sprzęt od takich producentów, jak Samsung, Motorola czy Oppo. Znajdziemy tu zarówno tanie urządzenia na każdą kieszeń, jak i topowe warianty premium.
Największe rabaty pozwalają zachować w portfelu maksymalnie 1000 złotych. Wśród ujawnionych hitów cenowych znalazły się następujące modele:
- Samsung Galaxy Z Fold7 5G w wersji 12/512 GB wyceniono na 7799 zł.
- Samsung Galaxy S26 Ultra z pamięcią 12/256 GB kosztuje 5599 zł.
- Oppo Reno15 Pro 5G w wariancie 12/512 GB to wydatek rzędu 3099 zł.
- Motorola moto g87 5G oferująca 8/256 GB pamięci dostępna jest za 1499 zł.
Zostało bardzo mało czasu
Wymienione telefony to tylko wycinek pełnej oferty operatora. Dokładne zestawienie wszystkich przecenionych urządzeń mobilnych wraz z nowymi cennikami można sprawdzić u doradców w salonach stacjonarnych Plusa. Decyzji o zakupie nie warto jednak odkładać w nieskończoność. Promocyjne warunki obowiązują krótko, bo tylko do 30 czerwca tego roku. Trzeba też pamiętać, że pula produktów objętych rabatami jest ograniczona.