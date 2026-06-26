Plus czyści magazyny przed wakacjami. Sprzęt tańszy nawet o 1000 zł

Wakacyjne obniżki w salonach Plusa

Zielony operator przygotował specjalną ofertę z okazji zbliżających się wakacji. To dobry czas, aby wyposażyć dziecko w nowy telefon przed wyjazdem na kolonie. Dzięki temu zachowamy stały kontakt podczas wyjazdów. Zniżki to również idealna okazja, by po prostu kupić nowszą elektronikę dla siebie bez rujnowania domowego budżetu.

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Co bardzo ważne, z tej promocji nie skorzystamy przez Internet. Obniżone ceny obowiązują wyłącznie w stacjonarnych punktach sprzedaży Plusa.

Jakie smartfony kupimy taniej?

Wybór przecenionych urządzeń jest całkiem spory. Plus uwzględnił w promocji sprzęt od takich producentów, jak Samsung, Motorola czy Oppo. Znajdziemy tu zarówno tanie urządzenia na każdą kieszeń, jak i topowe warianty premium.

Największe rabaty pozwalają zachować w portfelu maksymalnie 1000 złotych. Wśród ujawnionych hitów cenowych znalazły się następujące modele:

Samsung Galaxy Z Fold7 5G w wersji 12/512 GB wyceniono na 7799 zł.

Samsung Galaxy Z Fold7 6 opinii Samsung Galaxy Z Fold7 6 opinii Ekran 8.00" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.47 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 4400mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Samsung Galaxy S26 Ultra z pamięcią 12/256 GB kosztuje 5599 zł.

Samsung Galaxy S26 Ultra 12 opinii Samsung Galaxy S26 Ultra 12 opinii Ekran 6.90" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.74 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Oppo Reno15 Pro 5G w wariancie 12/512 GB to wydatek rzędu 3099 zł.

Oppo Reno15 Pro 5G 9 opinii Oppo Reno15 Pro 5G 9 opinii Ekran 6.32" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3.25 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 6200mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Motorola moto g87 5G oferująca 8/256 GB pamięci dostępna jest za 1499 zł.

Motorola Moto G87 5G 0 opinii Motorola Moto G87 5G 0 opinii Ekran 6.78" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.5 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 5200mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

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