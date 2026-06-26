Bezpieczeństwo

Wszystko przez jedną wiadomość na WhatsApp. To przestroga dla innych

Kolejna ofiara padła łupem oszustów i straciła sporą sumę pieniędzy. 68-latka z Lublina dała się nabrać i jej historia może stanowić ostrzeżenie dla innych. Wszystko zaczęło się od wiadomości z WhatsApp'a.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:57
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Wszystko przez jedną wiadomość na WhatsApp. To przestroga dla innych
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WhatsApp to narzędzie wykorzystywane przez oszustów

Kobieta dostała wiadomość za pośrednictwem popularnego komunikatora WhatsApp, która nakłoniła ją do pewnej finansowej inwestycji. 68-latka na samym początku dokonała wpłaty 500 zł na wskazany przez rzekomego doradcę inwestycyjnego rachunek bankowy. Niedługo potem, dostała informację, że wpłacona kwota jest niestety zbyt niska, aby mieć z niej realny zysk i potrzeba jest wpłata większej sumy.

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To nie inwestycja, ale wyłudzenie

Seniorka nie miała więcej pieniędzy na koncie, zatem zmuszona była wziąć pożyczkę. Wszystko po to, aby zarobić na inwestycji. Kobieta, spotkała się osobiście z nieznanym mężczyzną, i przekazała mu sumę 60 tysięcy złotych w gotówce. Ale dla oszustów kwota ta okazała się ponownie niewystarczająca. Aby 68-latka nie została obarczona kosztami, zasugerowano jej, aby wpłaciła jeszcze 49 tysięcy złotych. Był to moment, kiedy kobieta zorientowała się, że coś jest nie tak. To nie była żadna inwestycja, ale zwykłe oszustwo.

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Policja apeluje o ostrożność i nieprzekazywanie pieniędzy osobom nieznajomym. Informacje odnośnie każdej inwestycji należy solidnie weryfikować, a już na pewno nie wierzyć wiadomościom przesłanym na komunikatorze WhatsApp. Jeśli zamierzamy inwestować - zachowajmy najwyższe standardy bezpieczeństwa i róbmy to wyłącznie przez sprawdzone instrumenty bankowe. 

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Źródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: lublin.policja.gov.pl