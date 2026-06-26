Ten 12-calowy tablet z LTE kosztuje grosze i będzie idealny na wakacje

A właściwie to jest jego cena promocyjna z kodem mistrzowska-oferta24. Warto jednak pamiętać, że produkty z tej promocji dość szybko potrafią zniknąć, czego przykładem jest Motorola Edge 70 5G, która wyparowała w kilka godzin od napisana tekstu. Ot, warto mieć to na uwadze i nie zwlekać.

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Jednak czemu polecam tablet z LTE? Ponieważ ma niezależny dostęp do sieci: nie ważne, czy tam, gdzie jesteśmy, jest Wi-Fi, ani jak działa: wystarczy być w zasięgu sieci komórkowej, żeby się cieszyć dostępem do internetu, a w tym filmów i seriali na platformach VOD. Do tego na dużym, 12-calowym ekranie urządzenia, które jest znacznie mniejsze i lżejsze od laptopa, a przy okazji o wiele tańsze, więc ewentualna awaria podczas wakacyjnych szaleństw nie będzie aż tak bolesna.

OUKITEL OT5S LTE idealny na wakacje

Jeśli chodzi o urządzenie, to oferuje ono 12-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2000 × 1200 pikseli. Jego sercem jest natomiast układ UNISOC Spreadtrum T606, który oferuje świetny stosunek ceny do możliwości, oraz dodaje obsługę LTE. Wspiera go 6 GB RAM, co jest przyzwoitym wynikiem — w tej półce cenowej nietrudno o urządzenie z 4 GB RAM.