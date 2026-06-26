Ten 12-calowy tablet z LTE kosztuje grosze i będzie idealny na wakacje
Wakacje to nie tylko piękna pogoda i zwiedzanie. To także wieczory, nieznośne upały i burze. W tych chwilach, kiedy najlepiej nigdzie nie wychodzić też przecież chcemy zażywać rozrywek. I tu do gry wchodzi OUKITEL OT5S LTE, czyli tablet z LTE za 598 zł.
A właściwie to jest jego cena promocyjna z kodem mistrzowska-oferta24. Warto jednak pamiętać, że produkty z tej promocji dość szybko potrafią zniknąć, czego przykładem jest Motorola Edge 70 5G, która wyparowała w kilka godzin od napisana tekstu. Ot, warto mieć to na uwadze i nie zwlekać.
Jednak czemu polecam tablet z LTE? Ponieważ ma niezależny dostęp do sieci: nie ważne, czy tam, gdzie jesteśmy, jest Wi-Fi, ani jak działa: wystarczy być w zasięgu sieci komórkowej, żeby się cieszyć dostępem do internetu, a w tym filmów i seriali na platformach VOD. Do tego na dużym, 12-calowym ekranie urządzenia, które jest znacznie mniejsze i lżejsze od laptopa, a przy okazji o wiele tańsze, więc ewentualna awaria podczas wakacyjnych szaleństw nie będzie aż tak bolesna.
OUKITEL OT5S LTE idealny na wakacje
Jeśli chodzi o urządzenie, to oferuje ono 12-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2000 × 1200 pikseli. Jego sercem jest natomiast układ UNISOC Spreadtrum T606, który oferuje świetny stosunek ceny do możliwości, oraz dodaje obsługę LTE. Wspiera go 6 GB RAM, co jest przyzwoitym wynikiem — w tej półce cenowej nietrudno o urządzenie z 4 GB RAM.
256 GB pamięci wbudowanej pozwoli natomiast na wcześniejsze pobranie wielu filmów, czy gier, co może być kluczowe przy słabym zasięgu. Mało? Można rozbudować kartą microSD. Do tego mamy baterię 8250 mAh i ładowanie z mocą do 18 W. W zestawie znajdziemy także rysik i etui. A wszystko to za jedyne 598 zł z kodem.