Sprzęt

Potężna stacja zasilania 1000 zł taniej. W sam raz na blackout i wakacje

Stacja zasilania to niezwykle wszechstronne rozwiązanie, które jest użyteczne szczególnie latem. Przyda się i w kryzysie i na wakacjach, a przy okazji pozwoli oszczędzić.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:38
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Telepolis.pl
Potężna stacja zasilania 1000 zł taniej. W sam raz na blackout i wakacje
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Wyjeżdżasz pod namiot, na pole kempingowe, gdzie przyłącze elektryczne kosztuje fortunę? Masz prąd ze sobą. Awaria zasilania spowodowana burzami odcięła Cię na kilka godzin? Podłącz lodówkę do stacji i się nie martw, że stracisz jej zawartość. Można też nałapać prądu z fotowoltaiki i traktować ją jak magazyn energii lub zwyczajnie w tańszej taryfie naładować stację i zrobić pranie, kiedy tylko mamy na to ochotę. Do tego porządna stacja to także około dwóch godzin pracy klimatyzatora przenośnego na pełnych obrotach. W sam raz na to, aby się schłodzić po 19, kiedy to fotowoltaika wygasa, a elektrownie konwencjonalne jeszcze nie hulają jak należy. A tak się akurat składa, że świetna stacja, czyli DJI Power 2000 jest obecnie w promocji, która obniża jej cenę aż o 1000 zł. 

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DJI Power 2000 To nawet dwie godziny pracy klimatyzacji

DJI Power 2000, bo nie tylko drony i kamery robią dobrze

Stacje zasilania od DJI w testach wypadają bardzo dobrze pod względem oferowanej mocy, czy sprawności. I nie inaczej jest w tym przypadku. Tu mamy 2 kWh pojemności i moc do 2200 W, która poradzi sobie już z większością urządzeń w naszych domach. Oferuje ona 4 gniazda AC, 4 USB-A o mocy do 24 W, 2 USB-C o mocy do 65 W i 2 USB-C o mocy do 140 W. Jest to dużo wyjść jak na stację, a to dlatego, że DJI zaprojektował ją z myślą o bezpośrednim zasilaniu elektroniki użytkowej.

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Znajduje się tu także wejście ładowania sieciowego oraz dwa porty SDC. Te są bardzo wszechstronne. Możemy do nich podłączyć zarówno solary, jak i gniazdo zapalniczki samochodowej, z którego możemy zarówno ładować stację, jak i czerpać energię, oraz dedykowane ładowarki akumulatorów dla dronów i kamer DJI. A wszystko to w promocji 1000 zł taniej, czyli za jedyne 3499 zł.

DJI Power 2000 To nawet dwie godziny pracy klimatyzacji
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telepolis
DJI Stacje zasilania DJI Power 2000
Źródła zdjęć: DJI