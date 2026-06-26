Potężna stacja zasilania 1000 zł taniej. W sam raz na blackout i wakacje
Stacja zasilania to niezwykle wszechstronne rozwiązanie, które jest użyteczne szczególnie latem. Przyda się i w kryzysie i na wakacjach, a przy okazji pozwoli oszczędzić.
Wyjeżdżasz pod namiot, na pole kempingowe, gdzie przyłącze elektryczne kosztuje fortunę? Masz prąd ze sobą. Awaria zasilania spowodowana burzami odcięła Cię na kilka godzin? Podłącz lodówkę do stacji i się nie martw, że stracisz jej zawartość. Można też nałapać prądu z fotowoltaiki i traktować ją jak magazyn energii lub zwyczajnie w tańszej taryfie naładować stację i zrobić pranie, kiedy tylko mamy na to ochotę. Do tego porządna stacja to także około dwóch godzin pracy klimatyzatora przenośnego na pełnych obrotach. W sam raz na to, aby się schłodzić po 19, kiedy to fotowoltaika wygasa, a elektrownie konwencjonalne jeszcze nie hulają jak należy. A tak się akurat składa, że świetna stacja, czyli DJI Power 2000 jest obecnie w promocji, która obniża jej cenę aż o 1000 zł.
DJI Power 2000, bo nie tylko drony i kamery robią dobrze
Stacje zasilania od DJI w testach wypadają bardzo dobrze pod względem oferowanej mocy, czy sprawności. I nie inaczej jest w tym przypadku. Tu mamy 2 kWh pojemności i moc do 2200 W, która poradzi sobie już z większością urządzeń w naszych domach. Oferuje ona 4 gniazda AC, 4 USB-A o mocy do 24 W, 2 USB-C o mocy do 65 W i 2 USB-C o mocy do 140 W. Jest to dużo wyjść jak na stację, a to dlatego, że DJI zaprojektował ją z myślą o bezpośrednim zasilaniu elektroniki użytkowej.
Znajduje się tu także wejście ładowania sieciowego oraz dwa porty SDC. Te są bardzo wszechstronne. Możemy do nich podłączyć zarówno solary, jak i gniazdo zapalniczki samochodowej, z którego możemy zarówno ładować stację, jak i czerpać energię, oraz dedykowane ładowarki akumulatorów dla dronów i kamer DJI. A wszystko to w promocji 1000 zł taniej, czyli za jedyne 3499 zł.