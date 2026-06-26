Oprogramowanie

Microsoft podjął ważną decyzję dla użytkowników. Chodzi o Windowsa 10

Microsoft podjął ważną decyzję dla wszystkich tych, którzy nie chcą się przesiadać z Windowsa 10 na Windowsa 11. Teraz mają na to dodatkowy rok.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 12:10
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Microsoft podjął ważną decyzję dla użytkowników. Chodzi o Windowsa 10
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Windows 10 został wydany w lipcu 2015 roku, więc ma już prawie 11 lat. Nic dziwnego, że Microsoft oficjalnie zakończył jego wsparcie. System nie otrzyma już żadnych aktualizacji związanych z nowymi funkcjami. Natomiast inaczej wygląda sprawa pod kątem poprawek bezpieczeństwa. Te jeszcze będą przez jakiś czas wydawane.

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Windows 10 z przedłużonym wsparciem

Microsoft postanowił zaoferować użytkownikom program o nazwie Windows 10 Extended Security Updates. W jego ramach, po spełnieniu określonych warunków, możliwe jest otrzymywanie aktualizacji bezpieczeństwa Program miał trwać do 13 października 2026, ale firma z Redmond po cichu podjęła decyzję o jego przedłużeniu.

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Program Windows 10 Extended Security Updates zostaje przedłużony do 12 października 2027 roku. To daje użytkownikom dodatkowy rok na przesiadkę na Windowsa 11. Jednak trzeba spełnić kilka warunków:

  • Windows 10 musi być co najmniej w wersji 22H2 Home, Professional, Pro Education lub Workstation.
  • System musi mieć zainstalowaną najnowszą aktualizację Windows.
  • Konieczne jest zalogowanie się na konto Microsoft. Musi to być konto administratora. Nie może to być konto dziecka.

Warto też pamiętać, że program nie jest darmowy. Są trzy możliwości dołączenia do niego, aby otrzymywać przedłużone aktualizacje:

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telepolis
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Źródła zdjęć: Piotr Swat / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Microsoft