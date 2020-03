PlayStation 5 vs Xbox Series X - na którą konsolę czekacie?

Firma Sony podczas konferencji, która odbyła się 18 marca tego roku, zapowiedziała nadejście najnowszej edycji japońskiej konsoli do gier, PlayStation 5. Nad nową konsolą pracuje również Microsoft. Oto porównanie specyfikacji obu urządzeń.

Pod koniec 2020 roku ma się odbyć wielkie święto wszystkich miłośników grania na konsoli. W tym czasie na rynek mają trafić nowe urządzenia konsolowych gigantów, Microsoftu oraz Sony. O nadchodzących urządzeniach wiemy już całkiem sporo, możemy więc porównać ich specyfikację.

Zobacz: Oto pełna specyfikacja Xbox Series X. Ależ to jest potwór!

Zobacz: PlayStation 5 potwierdzone. Poza tym Sony chwali się… samochodem elektrycznym

Sony PlayStation 5 Microsoft Xbox Series X Wymiary - 151 x 151 x 301 mm Masa - 4,45 kg Procesor AMD Zen 2, 8 rdzeni, 3,5 GHz AMD Zen 2, 8 rdzeni, 3,8 GHz Grafika RDNA 2, 10,28 TFLOP, 36 CU przy 2,23 GHz RDNA 2, 12 TFLOP, 52 CU przy 1,825 GHz RAM 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit Wydajność RAM 448 GB/s 10 GB - 560 GB/s, 6 GB - 336 GB/s Pamięć masowa 825 GB SSD 1 TB SSD Wydajność I/O 5,5 do 8-9 GB/s 2,4 do 4,8 GB/s Dysk zewnętrzny USB HDD Karta rozszerzenia 1 TB, USB 3.2 HDD Napęd Blu-ray 4K UHD Blu-ray 4K UHD Rozdzielczość wyjściowa 4K 4K 60 fps

Pozostaje poczekać na premierę oraz tytuły gier, które poszczególni producenci konsol zagarną na wyłączność. Tego typu działania mogą wpłynąć na to, kto którą konsolę wybierze, by nie stracić przyjemności grania w najnowsze wersje ulubionych pozycji. A co Wy wybierzecie?

Zobacz: Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości 224 zł

Zobacz: Koronawirus zmusił Cię do siedzenia w domu? Sprawdź te promocje na gry!

Ankieta Którą konsolę wybierzesz? Sony PlayStation 5 Microsoft Xbox Series X Obie Żadną z nich Nie wiem Nie gram na konsolach

Źródło tekstu: engadget, wł