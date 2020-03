Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości 224 zł

Oddajemy w ręce naszych Czytelników kolejne zestawienie płatnych aplikacji i gier na Androida, które przez ograniczony czas można pobrać i zainstalować za darmo. Daty końca obowiązywania promocji wzięliśmy ze sklepu Google Play.

Note Recognition - Convert Music into Sheet Music

Nasze marcowe zestawienie płatnych aplikacji za darmo w promocji zaczynamy od narzędzia, którego celem jest zdekodowanie i zapisanie słyszanej muzyki za pomocą nut. Może się komuś przydać.

Normalna cena aplikacji to 12,99 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 25 marca).

Neon Parallax Squares Particles 3D Live Wallpaper

Neon Parallax Squares Particles 3D Live Wallpaper to coś dla miłośników animowanych tapet na telefonie. Znajdą oni tu ruchome obrazy 3D złożone z neonowych kwadratów w różnych kolorach, które potrafią reagować na dotyk.

Normalna cena aplikacji to 12,99 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 24 marca).

Bottom of the 9th

Gdy już upiększymy pulpit telefonu z Androidem za pomocą animowanej tapety 3D, możemy odpocząć przy grze w Baseball, która pomoże w nieco inny sposób spojrzeć na tę dyscyplinę sportu.

Normalna cena aplikacji to 13,99 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 24 marca).

Poesi - Gedichte überall lesen

Miłośnicy poezji, którzy znają język niemiecki lub się jego uczą, mogą się zainteresować tą aplikacją. Zawiera ona zbiór ponad 1300 starannie dobranych wierszy ponad 130 poetów, takich jak Goethe, Schiller, Heine, Eichendorff, Hesse czy Lasker-Schüler. Dobry sposób na podszkolenie swoich umiejętności lingwistycznych.

Normalna cena aplikacji to 18,99 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 23 marca).

Neurosimulator Vol.I

Jak możemy przeczytać w opisie aplikacji, Neurosimulator VOL.I to pierwszy neurochirurgiczny symulator 3D dla telefonów komórkowych. Oferuje on imponujące wrażenia edukacyjne 3D z neurochirurgicznego treningu kognitywnego, charakteryzujące się pełną interaktywnością, wysokim realizmem i imponującą dokładnością. Pierwsza część koncentruje się na podstawowych podejściach frontalnych i czasowych. Do sprawdzenia.

Normalna cena aplikacji to 65,99 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 22 marca).

Sudoku (Premium Pro)

Kolejna gra w obniżonej do zera cenie to ogromny zestaw plansz Sudoku do rozwiązania, o różnym stopniu trudności. Idealne dla miłośników łamigłówek, którzy muszą pozostać w domu.

Normalna cena aplikacji to 19,99 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 21 marca).

Travel Safe - World Emergency Phone Numbers

Travel Safe to narzędzie, które może się przydać osobom podróżującym po świecie. Zawiera ona numery alarmowe dla różnych krajów świata. Aplikacja pokazuje odpowiednie numery alarmowe w zależności od naszego położenia, działa również offline. Na pokazane w aplikacji numery alarmowe możemy zadzwonić nezpośrednio z jej poziomu.

Normalna cena aplikacji to 20,99 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 19 marca).

Mysia Encyklopedia

Dołącz do Małej Myszki w podróży pełnej przygód i odkrywania tajemnic natury, rządzących nią praw i najważniejszych gatunków roślin i zwierząt. Ten uroczo ilustrowany świat fauny i flory może zachwycić Ciebie i Twoje dzieci, kiedy wspólnie będziecie poznawać bogactwo przyrody.

Normalna cena aplikacji to 21,99 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 20 marca).

Music Player Pro

Ładny wizualnie i łatwy w obsłudze odtwarzacz muzyki, który może zastąpić fabryczną aplikację w smartfonie lub uzupełnić braki, jeśli producent nie zainstalował żadnego odtwarzacza muzyki poza Muzyką Play.

Normalna cena aplikacji to 16,99 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 20 marca).

Card Crusade

Nasze zestawienie kończymy grą karcianą, w której przemierzamy lochy, zbieramy karty i wykorzystujemy je przeciwko naszym wrogom. Walcz z potworami, zdobywaj doświadczenie i kolejne poziomy, aby pokonać ostatniego bossa i zostać Krzyżowcem kart!

Normalna cena aplikacji to 18,99 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 24 marca).

Źródło tekstu: wł