PlayStation 5 w końcu dostanie kolorowe obudowy

Firma Sony ogłosiła na blogu PlayStation, że najnowsza konsola Japończyków otrzyma wkrótce kolorowe, wymienne panele obudowy. Będą też nowe kolory kontrolera DualSense.

Najnowsza generacja konsol do grania firmy Sony, PlayStation 5, jest już z nami ponad rok. Urządzenie nie należy do najpiękniejszych, szczególnie w białym kolorze - a tylko taki jest dostępny. Boczne panele obudowy można jednak zdjąć, więc aż chciałoby się je zamienić na inne, w bardziej atrakcyjnym kolorze. Taka możliwość się w końcu pojawi, co właśnie zapowiedział japoński producent.

Wymienne panele dla konsoli PlayStation 5 będą dostępne w pięciu nowych kolorach: Midnight Black (czarnym), Cosmic Red (czerwonym), Nova Pink (różowym), Starlight Blue (niebieskim) i Galactic Purple (fioletowym). Kupić je będzie można zarówno dla pełnej wersji urządzenia (z napędem), jak i wariantu PS5 Digital Edition.

"Okładki" konsoli w kolorach Midnight Black i Cosmic Red będą dostępne od stycznia 2022 roku u partnerów handlowych firmy Sony w następujących krajach: USA, Kanada, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Szwajcaria, Austria, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Australia, Nowa Zelandia, Japonia, Chiny, Tajwan, Hongkong, Singapur, Malezja, Tajlandia, Indonezja, Wietnam, Korea i Filipiny. Pozostałe wersje kolorystyczne pojawią się w tych lokalizacjach w pierwszej połowie 2022 roku. W przyszłym roku kolorowe obudowy mają trafić również na inne rynki, być może również do Polski.

DualSense w nowych kolorach

Wcześniej, bo już od styczniu 2022 roku, będzie dostępny kontroler DualSense do konsoli PlayStation 5 w nowych kolorach: Nova Pink, Starlight Blue i Galactic Purple. Dołączą one do wcześniej wydanych wersji Cosmic Red i Midnight Black. Nowe wersje kolorystyczne kontrolera mają trafić na cały świat, ale nie wszędzie w tym samym czasie.

