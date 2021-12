PlayStation 5 czy Xbox? Gracze odpowiedzieli i zlecisz z krzesła

O tym, że PlayStation 5 bije konkurencyjnego Xboksa pod względem popularności, nikogo raczej uświadamiać nie trzeba. Świadomość konsumencka to jednak inna para kaloszy.

Co do tego, że PlayStation 5 jest konsolą popularniejszą niż konkurencyjne Xboksy Series X|S, nie można mieć najmniejszych wątpliwości. Różnica na korzyść Sony nie jest wprawdzie aż tak spektakularna jak generację wstecz, ale stosunek sprzedanych konsol przekraczający 3 do 2 wciąż zapewnia Japończykom wyraźnie prowadzenie.

PlayStation 5 liderem. Ale dlaczego?

Rodzi się pytanie, skąd taki rozjazd, skoro same urządzenia na papierze są bardzo porównywalne, a jeśli już któryś sprzęt wypada na plus, to jest to raczej Xbox. Zatem, mogłoby się wydawać, że czynnikiem decydującym są gry ekskluzywne, które włodarze PlayStation tworzą taśmowo. No, ewentualnie przyzwyczajenie do marki. Ale nic z tych rzeczy, a przynajmniej tak wynika z badania ankietowanego przeprowadzonego przez firmę DFC Intelligence na przełomie października i listopada br.

Zespół DFC zadał sobie trud przepytania grupy blisko 3 tys. pełnoletnich Amerykanów, deklarujących się jako gracze, o to jaką konsolę wybrali, albo wybrać zamierzają. Dodatkowo, respondenci zostali poproszeni o zwięzłe uzasadnienie swych decyzji. O ile jednak odsetek wskazań na konkretny sprzęt pokrywa się mniej więcej z trendami w kanale sprzedaży, o tyle argumentacja wielu może zaskoczyć.

Odpowiedź brzmi: lepsza grafika

Spośród osób, które nie mają jeszcze current gena, aż 54 proc. deklaruje, że raczej lub na pewno nie będzie to Xbox Series X|S, wobec tylko 34 proc. sceptyków PS5. Równocześnie odsetek już zdecydowanych na konsolę Sony wynosi 42 proc., w odniesieniu do 26 proc. Microsoftu. Nic zaskakującego, powiecie. I będziecie mieć rację. Zaskakujące są za to padające wyjaśnienia, które zdają się przeczyć temu, co zazwyczaj czytamy i słyszymy w sieci.

Statystyczny respondent lepsze gry i usługi kojarzy z Xboksem Series X|S, ale to PlayStation 5 wskazywane jest jako platforma mocniejsza, a co za tym idzie potrafiąca zapewnić wyższej jakości grafikę. Tymczasem właśnie potencjał w kwestii oprawy A/V okazuje się zdaniem ankietowanych aspektem kluczowym. Wyprzedza, odpowiednio: bibliotekę, usługi, funkcje poboczne i stylistykę jednostki.

Jak to skomentować? Cóż, wygląda na to, że w przypadku Microsoftu tym razem zawiódł nie sprzęt, bo ten doskonale wpisuje się w obowiązujące trendy, lecz marketing. Teoretyczna moc obliczeniowa GPU równa 12 TF, po zestawieniu z niespełna 10,3 TF konsoli PS5, brzmi jak as w rękawie. A jednak konsumentom ten detal gdzieś umyka. Oczywiście USA, zresztą jak każdy inny rynek, ma swą specyfikę i trudno przekładać tamtejsze wzorce na cały świat, ale jednak.

