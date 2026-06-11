Otwierają nowy iSpot. Sprzęt Apple z mocnymi obniżkami

Otwarcie salonu w M1 Czeladź to kolejny etap rozwoju sieci iSpot. Będzie to już 6. salon na Śląsku, obok punktów w Katowicach, Gliwicach, Tychach i Bielsku Białej, a niejednoczenie 53. w Polsce. Nowa lokalizacja powinna zainteresować nie tylko mieszkańców Czeladzi, ale także Będzina, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej i okolicznych miejscowości.

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Klienci odwiedzający salon będą mogli porównać urządzenia Apple, uzyskać pomoc przy wyborze odpowiedniego modelu, skorzystać ze wsparcia przy konfiguracji oraz poznać dodatkowe usługi dostępne w iSpot.

Z okazji otwarcia, w dniach 19-20 czerwca (piątek-sobota), klienci będą mogli skorzystać z limitowanych ofert specjalnych przygotowanych dla nowego salonu.

Wśród modeli dostępnych w promocyjnych cenach znajdą się m.in.:

iPhone 17 Pro od 5 299 zł (taniej o 500 zł),

iPhone 17 od 3 499 zł (taniej o 500 zł),

iPhone 17e od 2 599 zł (taniej o 400 zł),

iPhone Air od 3 699 zł (taniej o 300 zł),

AirPods Pro 3 za 849 zł (taniej o 250 zł),

iPad Air 11” z czipem M3 od 2 099 zł (taniej o 500 zł),

MacBook Neo 13” od 2 499 zł (taniej o 500 zł),

MacBook Air 13” z czipem M5 od 4 799 zł (taniej o 700 zł),

Apple Watch Series 11 od 1 499 zł (taniej o 400 zł).

Promocje będą obowiązywać wyłącznie w salonie iSpot Apple Premium Reseller M1 Czeladź w dniach 19-20 czerwca 2026 r. lub do wyczerpania puli produktów promocyjnych.

Jak podkreśla iSpot, salon w M1 Czeladź został zaprojektowany jako miejsce, w którym klienci mogą nie tylko kupić urządzenia Apple, lecz także sprawdzić je w praktyce i skorzystać z pomocy doradców. Na miejscu dostępne będą m.in. iPhone’y, iPady, komputery Mac, Apple Watch, AirPods oraz akcesoria.

Klienci będą mogli skorzystać nie tylko z możliwości przetestowania urządzeń Apple na miejscu, ale także z dodatkowego wsparcia po zakupie, obejmującego m.in. pomoc techniczną, konfigurację sprzętu, czyszczenie urządzeń oraz usługi serwisowe i naprawy.

Gdzie i kiedy?