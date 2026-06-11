Dostaniemy nowe rachunki za prąd. Od razu zauważymy jedno

Rachunki za prąd staną się bardziej czytelne

Ustawa ma uprościć rachunki za prąd tak, aby kluczowe składowe oraz kwota do zapłaty, były umieszczone w widocznym miejscu, od razu na pierwszej stronie. Przepisy, o których mowa, zmienią formę kontaktu z firmami energetycznymi na elektroniczną. Ale bez obaw, papierowe dokumenty nadal będą wydawane, jeśli tylko o to poprosimy.

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Nowelizacja ta liberalizuje rozliczenia i wymogi obowiązujące w sektorze ciepłownictwa dla przemysłu, a Senat ją właśnie przyjął.

Klient indywidualny płaci za prąd. Co zmieni się dla "szarego" człowieka?

Największą zmianą, jaką odczujemy jako gospodarstwo domowe - to uproszczenie rachunków za energię elektryczną. Rachunki, jakie dostajemy za prąd, zostaną zmienione na plus. Klienci będą otrzymywali czytelną informację o najważniejszych składowych rachunku i całkowitej kwocie do zapłaty już na pierwszej stronie.

Druga zmiana dotyczy szybszej komunikacji z dostawcami energii. Podstawową formą wymiany korespondencji z firmą energetyczną stanie się dokument elektroniczny. Korespondencja w formie papierowej będzie kontynuowana jedynie na wyraźne życzenie klienta.