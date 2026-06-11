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Dostaniemy nowe rachunki za prąd. Od razu zauważymy jedno

Rachunki za prąd to coś, co niektórym z nas spędza sen z powiek. I to nawet nie chodzi o wysokość kwoty, często, na pierwszy rzut oka, są one dla nas nieczytelne. Senat zaproponował właśnie techniczną poprawkę do ustawy.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:01
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Dostaniemy nowe rachunki za prąd. Od razu zauważymy jedno
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Rachunki za prąd staną się bardziej czytelne

Ustawa ma uprościć rachunki za prąd tak, aby kluczowe składowe oraz kwota do zapłaty, były umieszczone w widocznym miejscu, od razu na pierwszej stronie. Przepisy, o których mowa, zmienią formę kontaktu z firmami energetycznymi na elektroniczną. Ale bez obaw, papierowe dokumenty nadal będą wydawane, jeśli tylko o to poprosimy.

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Nowelizacja ta liberalizuje rozliczenia i wymogi obowiązujące w sektorze ciepłownictwa dla przemysłu, a Senat ją właśnie przyjął.

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Klient indywidualny płaci za prąd. Co zmieni się dla "szarego" człowieka?

Największą zmianą, jaką odczujemy jako gospodarstwo domowe - to uproszczenie rachunków za energię elektryczną. Rachunki, jakie dostajemy za prąd, zostaną zmienione na plus. Klienci będą otrzymywali czytelną informację o najważniejszych składowych rachunku i całkowitej kwocie do zapłaty już na pierwszej stronie.

Druga zmiana dotyczy szybszej komunikacji z dostawcami energii. Podstawową formą wymiany korespondencji z firmą energetyczną stanie się dokument elektroniczny. Korespondencja w formie papierowej będzie kontynuowana jedynie na wyraźne życzenie klienta.

Ponadto, nowelizacja oferuje też wsparcie dla nowoczesnych rozwiązań w ciepłownictwie oraz wprowadzenie definicji magazynu ciepła lub chłodu. 

 

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Źródła zdjęć: Bartolomiej Pietrzyk / Shutterstock
Źródła tekstu: portalsamorzadowy.pl, gov.pl