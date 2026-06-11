YouTube wprowadza wewnętrzny komunikator. Jest nietypowy
YouTube wprowadza w swojej aplikacji mobilnej komunikator. Jednak nie jest to typowy czat, na którym można porozmawiać z innymi użytkownikami. Pełni trochę inną funkcję.
Google wprowadza do YouTube'a nową funkcję. Jest to pewnego rodzaju komunikator, który pojawi się w formie niewielkiej ikony w prawym górnym rogu przy każdym oglądanym przez nas materiale.
Komunikator na YouTube
Po kliknięciu ikony dzielimy się materiałem z inną osobą i jednocześnie możemy ją zaprosić do wspólnego oglądania oraz komentowania w czasie rzeczywistym. Takie zaproszenie, w formie linka URL, musimy wysłać za pomocą innych komunikatorów, np. WhatsAppa czy Messengera. Dlatego jest to komunikacja z osobami, które już znamy, a nie np. z twórcami na platformie. Zaproszenie ma 7 dni ważności.
Po kliknięciu zaproszenia użytkownik może wybrać, czy zgadza się na dodatkową komunikację. Co ważne, można w ten sposób wysyłać linki do filmów niepublicznych, ale nie działa to z materiałami prywatnymi. Dodatkowo funkcja przeznaczona jest dla użytkowników powyżej 18. roku życia. Można też zablokować niektóre osoby, aby w przyszłości nie mogły wysyłać nam kolejnych zaproszeń.
YouTube już wcześniej testował nową funkcję i została ona ciepło przyjęta przez użytkowników. Teraz zostaje szerzej wprowadzona w wielu krajach, w tym także w Polsce.