Bezpieczeństwo

Koniec z blokowaniem reklam w Chrome. Masz czas do końca czerwca

Pod koniec czerwca Google kończy wsparcie dla dużej części rozszerzeń w przeglądarce Chrome. To oznacza między innymi koniec uBlock Origin do blokowania reklam.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:55
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Koniec z blokowaniem reklam w Chrome. Masz czas do końca czerwca
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Już za chwilę skuteczne blokowanie reklam w najpopularniejszej przeglądarce na świecie, czyli Google Chrome, stanie się dużo trudniejsze. Rozszerzenia pokroju uBlock Origin przestaną działać. Czasu zostało niewiele, bo tylko do końca czerwca.

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Chrome wyłącza blokery reklam

Tak naprawdę to Google nie uderza bezpośrednio w blokery reklam, ale ich wyłączenie jest skutkiem pośrednim wprowadzanych zmian. Od jakiegoś czasu firma zapowiadała, że już niedługo rozszerzenia oparte na Manifest V2 przestaną działać. Ten czas właśnie nadchodzi. Już pod koniec czerwca przestaną one działać w Chrome 150 lub 151. Na liście jest między innymi uBlock Origin.

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Co prawda Manifest V3, który stanie się obowiązkowy, nadal pozwala na tworzenie rozszerzeń do blokowania reklam, ale nie będą one już tak skuteczne. Nowa architektura znacznie ogranicza liczbę reguł filtrowania możliwych do przetworzenia. Tym samym blokowanie reklam nie będzie działa tak dobrze, jak dotychczas.

Przykładem jest uBlock Origin Lite, czyli nowa wersja rozszerzenia zgodna z Manifest V3. Opiera się ona na statycznych listach filtrów, a tym samym nie jest to tak skuteczne narzędzie, jak zwykły uBlock Origin na Manifest V2. Alternatywą jest skorzystanie z innych przeglądarek, które nadal będą obsługiwać starszy standard np. Brave lub Vivaldi. Natomiast Edge oraz Opera również mają wprowadzić takie ograniczenia, jak Chrome

Google broni się, że Manifest V3 jest dużo lepszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem dla użytkowników. Ci z kolei twierdzą, że firma w ten sposób chroni własne interesy, bo przecież zarabia przede wszystkim na internetowych reklamach.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Mamun_Sheikh / Shutterstock.com
Źródła tekstu: PCWorld