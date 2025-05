Oppo A5 Pro 5G w Polsce. Płaski twardziel za mniej niż 1000 zł

W Polsce debiutuje Oppo A5 Pro 5G – telefon za mniej niż 1000 zł (cena w promocji), który wyróżnia się rzadką w tym segmencie wysoką wytrzymałością . Zapewnia odporność na pył i wodę zgodnie z normami IP68 oraz IP69 , przeszedł również testy określane przez standard militarny MIL-STD 810H (wytrzymałość na wstrząsy, skrajne temperatury, erozję itd.). Producent wyposażył urządzenie m.in. w podwójną warstwę szkła hartowanego (160% większa odporność w porównaniu do standardowego szkła), wysoko wytrzymały stop aluminium AM04 płyty głównej, a także zastosował Sponge Bionic Cushioning, czyli piankę i poduszki silikonowe amortyzujące kluczowe elementy i absorbujące wstrząsy. Dodatkowo Oppo A5 Pro 5G po raz pierwszy wprowadza do serii A funkcję obsługi w rękawiczce .

Mimo wysokiej odporności smartfon jest lekki i bardzo smukły – wariant zielony waży 194 g, a jego grubość to 7,76 mm , natomiast wariant czarnobrązowy waży 196 g, a jego grubość to 7,86 mm .

Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 512GB 6.7" Ultramaryna

Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 512GB 6.7" Ultramaryna

Nowy model wyposażony jest w ekran I PS o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości HD+ (720 x 1604), chroniony szkłem Gorilla Glass 7i. Sercem Oppo A5 Pro 5G jest układ MediaTek Dimensity 6300 . W Polsce smartfon jest dostępny w konfiguracji 8 GB RAM + 256 GB pamięci masowej, która można rozszerzyć do 2 TB. Wydajność zwiększa silnik Trinity Engine, który został zaprojektowany w celu maksymalnego wykorzystania zarówno oprogramowania, jak i samego sprzętu.

Z tyłu Oppo A5 Pro 5G znalazły się dwa aparaty: główny 50 Mpix oraz monochromatyczny czujnik głębi 2 Mpix . Z przodu urządzenia umieszczono natomiast aparat do selfie 8 Mpix . Co warte uwagi, Oppo wyposażyło smartfon w funkcję fotografii podwodnej , która poprawia kolorystykę, kontrast i ostrość obrazu w podwodnych warunkach – działa w wodzie słodkiej.

W Oppo A5 Pro 5G znalazły się też najnowsze rozwiązania AI, poprawiające produktywność, jak m.in. Asystent AI dla aplikacji Dokumenty , który pozwala podsumować dokument, rozwinąć treść dokumentu, streścić go czy nadać bardziej, formalny lub nieformalny ton, jak również Asystent AI dla aplikacji Notatki , który pozwala opracować tekst notatki, poprawiając gramatykę i dostosowując styl. Te dwa narzędzia dostępne są w języku polskim. Wśród dostępnych funkcji jest też Google Circle to Search. Wszystkim dyryguje ColorOS 15 na bazie Androida 15.

Energię do pracy dostarcza spory akumulator 5800 mAh. Producent obiecuje 16 godzin oglądania wideo oraz ponad 29 godzin odtwarzania muzyki. Debiutujący model został wyposażony w technologię szybkiego ładowania SUPERVOOC o mocy 45 W, dzięki której naładujemy urządzenie do 50% w 34 minuty, a do 100% w 73 minuty.