Lubisz OnePlus? 7 maja premiera dwóch nowych telefonów

OnePlus sypie nowościami jedna po drugiej, a wśród nich są smartfony z serii Nord. Poznaliśmy już podstawowy model OnePlus Nord 6, ale już niedługo, 7 maja, w Indiach debiutu doczekają się dwa kolejne telefony, tym razem z wyróżnikiem CE, czyli nieco tańsze modele z tej serii.

OnePlus Nord CE6 oraz Nord CE6 Lite na pewno będą kusić cenami, choć pod wielkim znakiem zapytania pozostaje jedna kwestia – czy te modele lub choć jeden z nich wejdą do Polski? Niestety, wciąż pojawiają się nowe sygnały, że OnePlus wycofa się z Europy. To byłaby szkoda dla oszczędnych fanów marki, bo telefony zapowiadają się interesująca.

OnePlus Nord CE6

OnePlus Nord CE6, w dużym stopniu bazujący na znanym z Chin modelu OnePlus Turbo 6V, trafi na rynek w trzech wersjach kolorystycznych – niebieskiej Fresh Blue, perłowej Lunar Pearl oraz czarnej Pitch Black – i wyróżnia się minimalistycznym tylnym panelem z charakterystycznym modułem aparatu w stylu znanym już z OnePlus 15 i serii Turbo. Konstrukcja spełnia normy odporności IP66, IP68, IP69 i IP69K, a także standard militarny MIL-STD-810H.

Na pokładzie znajdzie się układ Snapdragon 7s Gen 4 wspierany przez dodatkowy chip odpowiadający za reakcję dotyku z próbkowaniem na poziomie 3200 Hz. Jednym z najmocniejszych punktów specyfikacji będzie akumulator o pojemności aż 8000 mAh, który według producenta ma zapewnić ponad 2,5 dnia pracy na jednym ładowaniu. Obsługiwane będzie szybkie ładowanie 80 W SUPERVOOC oraz bezprzewodowe ładowanie zwrotne o mocy 27 W.

Ekran Norda CE6 to 6,78-calowy AMOLED o rozdzielczości 1.5K i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Szczytowa jasność ma sięgać 1800 nitów. Całość uzupełnią aparat główny 50 Mpix, pamięci LPDDR4X i UFS 3.1 oraz optyczny czytnik linii papilarnych.

OnePlus Nord CE6 Lite

Tańszy OnePlus Nord CE6 Lite otrzyma bardziej klasyczny wygląd z pionowym modułem aparatów. Urządzenie pojawi się w wariantach kolorystycznych miętowej Vivid Mint oraz czarnej Hyper Black.

Specyfikacja obejmuje ekran IPS o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości FHD+ i odświeżaniu 144 Hz, z jasnością do 1000 nitów. Smartfon będzie napędzany przez układ MediaTek Dimensity 7400 Apex, który zastąpi Snapdragona 695 znanego z poprzednika. Urządzenie ma oferować pamięć UFS 3.1 oraz odporność na poziomie IP64.