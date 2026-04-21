Tego portfela nie tylko nie zgubisz, ale znajdziesz nim zaginiony smartfon

Chipolo x Secrid Miniwallet Trackable to tak naprawdę nie jeden, a dwa przedmioty. Pierwszym jest nowoczesny portfel z ekranowaniem kart i mechanizmem do ich wysuwania. Pomieści on także niewielkie zapasy gotówki, jednak nie znajdziemy w nim już miejsca na bilon. No cóż, znak naszych czasów i cyfrowego pieniądza. Jest w nim także dedykowana kieszonka na lokalizator Chipolo w kształcie karty.

Portfel, który śledzi i jest śledzony

Ten współpracuje zarówno z Androidem przez Find Hub, jak i z ekosystemem Apple przez Apple Find My. Mamy więc bardzo uniwersalne urządzenie, które idealnie nadaje się na prezent niezależnie od tego, jaki smartfon ma w kieszeni osoba, którą chcemy obdarować.

Sam lokalizator działa w zasięgu do 120 metrów, co jest bardzo dobrym wynikiem, chociaż pamiętajmy, że najlepsze rezultaty osiąga na otwartej przestrzeni. Nie zawodzi także wbudowany głośnik: 110 dB to dźwięk, który trudno przegapić.

Natomiast spełnienie warunków certyfikatu IP67 sprawia, że nie musimy się obawiać nie tylko deszczu, ale i upadku portfela do wody, chociaż mówimy tu o głębokości do 1 metra i nie dłużej, niż 30 minut. Wbudowana bateria pozwala natomiast na rok pracy urządzenia, a ładowanie Qi sprawia, że po tym roku możemy uzupełnić energię bez jego rozbierania.