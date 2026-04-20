Wielka awaria w całym kraju. Polacy nie mogą płacić

Awaria BLIK, Visa i Mastercard

W serwisie downdetector od rana przybywa zgłoszeń w związku z awarią systemów płatności Visa, Mastercard oraz BLIK. Użytkownicy mają problem z płatnościami internetowymi, przelewami oraz bankowością mobilną.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na razie nie wiadomo, co jest przyczyną awarii i jak długo ona potrwa. Wysłaliśmy w tej sprawie zapytania do Polskiego Standardu Płatności (BLIK), Visa oraz Mastercard. Jak tylko dowiemy się, co się dzieje, to zaktualizujemy ten tekst.

AKTUALIZACJA:

Okazuje się, że problem nie leży po stronie Visa, Mastercard lub BLIK. Zawiniła firma PolCard, która obsługuje terminale płatnicze w wielu polskich sklepach, w tym między innymi w Żabce.

Szanowni Państwo, odnotowujemy czasowe utrudnienia związane z funkcjonowaniem części terminali. Intensywnie pracujemy nad usunięciem awarii. Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za cierpliwość. informuje PolCard.

Swoje stanowisko przesłała nam również firma Visa.

Visa jest świadoma incydentu, który wpływa na możliwość dokonywania płatności przez część posiadaczy kart. Obecnie badamy jego przyczynę i pracujemy nad rozwiązaniem sytuacji najszybciej jak to możliwe.

Do sprawy odniósł się również Polski Standard Płatności, czyli operator BLIKA: