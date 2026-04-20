Wielka awaria w całym kraju. Polacy nie mogą płacić
Trwa ogólnopolska awaria systemów Visa, Mastercard oraz BLIK. Uwaga, mogą być problemy z zapłaceniem za zakupy.
Awaria BLIK, Visa i Mastercard
W serwisie downdetector od rana przybywa zgłoszeń w związku z awarią systemów płatności Visa, Mastercard oraz BLIK. Użytkownicy mają problem z płatnościami internetowymi, przelewami oraz bankowością mobilną.
Na razie nie wiadomo, co jest przyczyną awarii i jak długo ona potrwa. Wysłaliśmy w tej sprawie zapytania do Polskiego Standardu Płatności (BLIK), Visa oraz Mastercard. Jak tylko dowiemy się, co się dzieje, to zaktualizujemy ten tekst.
AKTUALIZACJA:
Okazuje się, że problem nie leży po stronie Visa, Mastercard lub BLIK. Zawiniła firma PolCard, która obsługuje terminale płatnicze w wielu polskich sklepach, w tym między innymi w Żabce.
Szanowni Państwo, odnotowujemy czasowe utrudnienia związane z funkcjonowaniem części terminali. Intensywnie pracujemy nad usunięciem awarii. Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za cierpliwość.
Swoje stanowisko przesłała nam również firma Visa.
Visa jest świadoma incydentu, który wpływa na możliwość dokonywania płatności przez część posiadaczy kart. Obecnie badamy jego przyczynę i pracujemy nad rozwiązaniem sytuacji najszybciej jak to możliwe.
Do sprawy odniósł się również Polski Standard Płatności, czyli operator BLIKA:
Część użytkowników mogła napotkać chwilowe utrudnienia przy płatnościach w terminalach, wynikające z zakłóceń technicznych po stronie jednego z dostawców usług płatniczych. Pozostałe usługi BLIKA, w tym płatności w e-commerce, przelewy na telefon (P2P) oraz wypłaty z bankomatów działały i działają prawidłowo.