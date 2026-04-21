Oppo Find X9s – idealny subflagowiec dla oszczędnych i wymagających

Dziś był wielki dzień premier Oppo. Firma pokazała flagowy fotosmartfon Oppo Find X9 Ultra, ale też dwa inne telefony – Oppo Find X9s Pro i Oppo Find X9s. Ten pierwszy to kolejny model z cyklu „kompaktowe flagowce”, jednak wszystko wskazuje na to, że to smartfon przeznaczony tylko dla Chin. Inaczej ma być z Oppo Find X9s, który w tym samym czasie doczekał się globalnej premiery i już wchodzi do sprzedaży w pierwszych krajach. Nie wiadomo jeszcze, czy dotrze do Europy.

Oppo Find X9s – solidny subflagowiec

Find X9s to prawie flagowiec, tańsza wersja modelu Oppo Find X9. W dużej części specyfikacje tych telefonów się pokrywają, ale Oppo Find X9s ma być znaczenie bardziej przystępny cenowo.

Smartfon wyposażono w płaski wyświetlacz OLED o przekątnej 6,59 cala, rozdzielczości 1,5K (2760 x 1256 pikseli) i odświeżaniu 120 Hz. Panel oferuje jasność do 1800 nitów i aż 3600 nitów szczytowo, obsługuje 10-bitową paletę barw. Całość chroni szkło Corning Gorilla Glass 7i, a symetryczne ramki mają zaledwie 1,15 mm. W ekran wkomponowany jest ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych.

Sercem urządzenia jest układ MediaTek Dimensity 9500s, czyli słabsza wersja Dimensity 9500, który napędza Find X9. W pracy pomaga mu 12 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X oraz pamięć wewnętrzna UFS 4.1 o wielkości 512 GB.

Producent postawił też na solidny zestaw aparatów: główny moduł 50 Mpix z sensorem Sony LYT-700 (1/1.56”) i optyczną stabilizacją obrazu, aparat ultraszerokokątny 50 Mpix (Samsung JN5) oraz aparat 50 Mpix (Sony LYT-600) z teleobiektywem peryskopowym z zoomem optycznym 3x i OIS. Z przodu znalazła się jednostka 32 Mpix (IMX615).

Na pokładzie nie zabrakło bogatego zaplecza komunikacyjnego jak Wi‑Fi 7, Bluetooth 6.1, NFC, eSIM czy nadajnik podczerwieni.

Jednym z najmocniejszych atutów Find X9s jest bateria o pojemności 7025 mAh. Oppo Find X9s obsługuje szybkie ładowanie przewodowe 80 W i bezprzewodowe 50 W. Całość działa pod kontrolą Androida 16 z nakładką ColorOS 16.

Nowość Oppo ma 7,99 mm grubości i waży 202 gramy, co przy tak dużej baterii można uznać za bardzo dobry wynik. W obudowie znalazło się miejsce na głośniki stereo, a całość zapewnia wysoki poziom odporności na pył i wodę IP66, IP68 oraz IP69.