mBank z ważnym komunikatem. Dotyczy wszystkich klientów

Majówka to przede wszystkim czas na odpoczynek, ale w praktyce często wygląda to tak, że właśnie wtedy przypominamy sobie o wszystkich rzeczach "do załatwienia", w tym o płatnościach i decyzjach finansowych.

mBank - przelewy przed 1 maja 2026. Kiedy zlecić?

Jeśli zależy nam na tym, aby pieniądze dotarły do odbiorcy jeszcze przed długim weekendem (1 maja) należy zlecić przelew najpóźniej w czwartek (30 kwietnia), do godziny 13:00. Jeśli tego nie robimy w tym terminie, wówczas bank transakcję zrealizuje dopiero w poniedziałek rano, czyli 4 maja.

Wyjątkiem jest przelew do odbiorcy, który ma konto w mBanku - wtedy zostanie on zrealizowany natychmiast, jako przelew wewnętrzny.

Majówka i płatności. Co w pilnych sytuacjach?

Klientom mBanku zawsze zostaje przelew ekspresowy w 15 minut. Jeśli płatność nie może czekać, jest to rozwiązanie idealne.

To dobre rozwiązanie, jeśli chcesz mieć pewność, że bez względu na datę, Twoje pieniądze trafią do odbiorcy nawet w 15 minut. tłumaczy mBank.

Przypominamy, że w ten sposób można przelać od 1 do 10 000 złotych, a opłata za tego typu przelew wynosi 5 złotych. W przypadku posiadaczy mKonta Intensive, trzy przelewy ekspresowe w miesiącu przysługują klientom za darmo (od czerwca będą to 3 przelewy dziennie).

W każdym momencie też możemy pobrać potwierdzenie przelewu w aplikacji lub serwisie internetowym. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że po tego typu pobraniu, przelewu już nie będzie można anulować.