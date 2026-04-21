Płatności bezgotówkowe

mBank z ważnym komunikatem. Dotyczy wszystkich klientów

Aby klienci mBanku mogli cieszyć się nachodzącą majówką bez stresu, bank już teraz na swojej stronie umieścił najważniejsze informacje odnośnie przelewów i pilnych płatności. Wszystko po to, aby zaoszczędzić sobie niepotrzebnych nerwów. Oto, co warto wiedzieć.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:32
mBank z ważnym komunikatem. Dotyczy wszystkich klientów

Majówka to przede wszystkim czas na odpoczynek, ale w praktyce często wygląda to tak, że właśnie wtedy przypominamy sobie o wszystkich rzeczach "do załatwienia", w tym o płatnościach i decyzjach finansowych. 

mBank - przelewy przed 1 maja 2026. Kiedy zlecić?

Jeśli zależy nam na tym, aby pieniądze dotarły do odbiorcy jeszcze przed długim weekendem (1 maja) należy zlecić przelew najpóźniej w czwartek (30 kwietnia), do godziny 13:00. Jeśli tego nie robimy w tym terminie, wówczas bank transakcję zrealizuje dopiero w poniedziałek rano, czyli 4 maja. 

Wyjątkiem jest przelew do odbiorcy, który ma konto w mBanku - wtedy zostanie on zrealizowany natychmiast, jako przelew wewnętrzny.

Majówka i płatności. Co w pilnych sytuacjach?

Klientom mBanku zawsze zostaje przelew ekspresowy w 15 minut. Jeśli płatność nie może czekać, jest to rozwiązanie idealne. 

To dobre rozwiązanie, jeśli chcesz mieć pewność, że bez względu na datę, Twoje pieniądze trafią do odbiorcy nawet w 15 minut.

tłumaczy mBank.

Przypominamy, że w ten sposób można przelać od 1 do 10 000 złotych, a opłata za tego typu przelew wynosi 5 złotych. W przypadku posiadaczy mKonta Intensive, trzy przelewy ekspresowe w miesiącu przysługują klientom za darmo (od czerwca będą to 3 przelewy dziennie). 

W każdym momencie też możemy pobrać potwierdzenie przelewu w aplikacji lub serwisie internetowym. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że po tego typu pobraniu, przelewu już nie będzie można anulować. 

Bank przypomina także, że podczas długiego weekendu, jego klienci będą mogli bez problemów płacić kartą, BLIK-iem i korzystać z bankomatów. 

Źródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: mBank