mBank z listą nowości. Zmiany w korzystaniu z kart i robieniu przelewów

mBank zmiany dotyczące korzystania z kart

Bank informuje w komunikacie, że z dniem 17 czerwca 2026 planuje wprowadzić kilka zauważalnych zmian. Pierwsza dotyczy mKonta Intensive. To właśnie tutaj, klient skorzysta z karty Visa Intensive bez dodatkowej opłaty miesięcznej. Będzie można także wykonać dziennie 3 przelewy ekspresowe dziennie. Jest to znacząca zmiana, bowiem do tej pory bank nie pobierał opłat za 3 przelewy ekspresowe miesięcznie.

Karty bez opłaty, z dostawą do Paczkomatu

Kartę tego typu będzie można mieć także bez dodatkowej opłaty miesięcznej, pod warunkiem, że klient spełni warunek określony w taryfie (jest ona dostępna na stronie banku).

Co warto zapamiętać, to fakt, że nie będą już wydawane nowe karty Mastercard mobilna i Mastercard Gold PayPass. Jeśli jednak użytkownicy posiadają tego typu kartę, można będzie z niej nadal korzystać - odnowi się na warunkach, jak do tej pory.

mBank wkrótce udostępni klientom szereg nowości:

transakcje powtarzalne BLIK - dzięki nim będzie można opłacić abonamenty i cykliczne rachunki bez konieczności wpisywania kodu BLIK za każdym razem.

możliwość zmiany hasła do serwisu transakcyjnego lub mLinii. Będzie to możliwe do zrobienia z poziomu aplikacji mobilnej.

do serwisu transakcyjnego lub mLinii. Będzie to możliwe do zrobienia z poziomu aplikacji mobilnej. nowy sposób wysyłki karty - do wybranego przez klienta Paczkomatu.