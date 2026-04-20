mBank z listą nowości. Zmiany w korzystaniu z kart i robieniu przelewów
mBank to bank nowoczesny, który nieustannie rozwija swoje produkty i usługi. O tym, co się zmieni, informuje swoich klientów zawsze ze sporym wyprzedzeniem. Wszystko po to, aby nie stresowali się niepotrzebnie i byli gotowi na nadchodzące zmiany. Od 17 czerwca mBank wprowadzi zmiany, część z nich dotyczy korzystania z kart i wykonywania przelewów.
mBank zmiany dotyczące korzystania z kart
Bank informuje w komunikacie, że z dniem 17 czerwca 2026 planuje wprowadzić kilka zauważalnych zmian. Pierwsza dotyczy mKonta Intensive. To właśnie tutaj, klient skorzysta z karty Visa Intensive bez dodatkowej opłaty miesięcznej. Będzie można także wykonać dziennie 3 przelewy ekspresowe dziennie. Jest to znacząca zmiana, bowiem do tej pory bank nie pobierał opłat za 3 przelewy ekspresowe miesięcznie.
Karty bez opłaty, z dostawą do Paczkomatu
Kartę tego typu będzie można mieć także bez dodatkowej opłaty miesięcznej, pod warunkiem, że klient spełni warunek określony w taryfie (jest ona dostępna na stronie banku).
Co warto zapamiętać, to fakt, że nie będą już wydawane nowe karty Mastercard mobilna i Mastercard Gold PayPass. Jeśli jednak użytkownicy posiadają tego typu kartę, można będzie z niej nadal korzystać - odnowi się na warunkach, jak do tej pory.
mBank wkrótce udostępni klientom szereg nowości:
- transakcje powtarzalne BLIK - dzięki nim będzie można opłacić abonamenty i cykliczne rachunki bez konieczności wpisywania kodu BLIK za każdym razem.
- możliwość zmiany hasła do serwisu transakcyjnego lub mLinii. Będzie to możliwe do zrobienia z poziomu aplikacji mobilnej.
- nowy sposób wysyłki karty - do wybranego przez klienta Paczkomatu.
Możemy być pewni, że mBank zadba o to, abyśmy niczego nie przegapili. O wszystkich nowościach, klienci będą na bieżąco informowani na stronie internetowej. Warto zatem śledzić komunikaty bieżące banku, aby nie dać się zaskoczyć.