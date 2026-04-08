OnePlus stworzy własną konsolę? Wyciekły pierwsze szczegóły

OnePlus może wkrótce zadebiutować na rynku przenośnych konsol do gier. W sieci pojawiły się obiecujące przecieki, które zdradzają wygląd oraz część specyfikacji nadchodzącego urządzenia zaprojektowanego z myślą o fanach strzelanek.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:40
0
Pogłoski o tym, że OnePlus szykuje własną konsolę przenośną, pojawiły się już w marcu. Wydawały się jednak tak nieprawdopodobne, że trudno było je traktować poważnie. Teraz jednak napływają nowe informacje i najwyraźniej coś jest na rzeczy.

Na chińskiej platformie Weibo znany informator Digital Chat Station udostępnił render rzekomego handhelda z logo OnePlus. Choć oryginalny wpis został już wyedytowany, grafika zdążyła obiec internet. Grafika przedstawia sprzęt, który czerpie ze stylistyki smartfonów producenta, ale jest od nich znacznie grubszy. Zauważyć można fioletowe, teksturowane uchwyty po obu stronach obudowy oraz przyciski spustowe (triggery). Urządzenie wyposażono również w tylny aparat z diodą doświetlającą LED, dolny port USB-C oraz umieszczone z boku przyciski do regulacji głośności.

To zresztą nie pierwsza taka grafika. Wcześniej inne ujęcie domniemanej konsoli krążyło po platformie X (z widocznym ekranem), do którego później dołączyły szkice. Trudno ocenić, które są tylko fantazją fanów, a które rzeczywiście pochodzą z etapu projektowania w OnePlusie. 

Kolejnych informacji dostarczył inny popularny leaker, Panda Is Bald. Twierdzi on, że gamingowa nowość OnePlus otrzyma spory, 8-calowy wyświetlacz, a jej sercem będzie flagowy układ z rodziny MediaTek Dimensity. Co więcej, przenośna konsola ma oferować ekran o ultrawysokiej częstotliwości odświeżania, czyli można przypuszczać, że co najmniej 165 Hz jak w smartfonach.

Z udostępnionych doniesień wynika, że interfejs oraz sama konstrukcja sprzętu zostały zaprojektowane ściśle pod kątem strzelanek pierwszoosobowych. Urządzenie ma sprawdzać się szczególnie dobrze w takich tytułach jak PUBG, oferując graczom przewagę na wirtualnym polu walki.

Warto pamiętać, że na tym etapie są to wyłącznie niepotwierdzone plotki. Firma OnePlus nie wydała jeszcze żadnego oficjalnego komunikatu potwierdzającego plany wejścia na rynek przenośnych konsol, dlatego do powyższych rewelacji należy podchodzić z odpowiednim dystansem.

Źródła zdjęć: X (Twitter)
Źródła tekstu: X (Twitter), GSM Arena