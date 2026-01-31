OnePlus ratuje baterie. Genialna funkcja trafia do starszych modeli
Masz starszego OnePlusa i martwisz się o kondycję akumulatora? Producent ma dla ciebie świetną wiadomość. Funkcja, która do tej pory była wizytówką najnowszego flagowca, trafia do urządzeń z poprzednich lat. Chodzi o obejście baterii.
OnePlus znany jest z tego, że potrafi dbać o swoje urządzenia długo po ich premierze, a najnowsza aktualizacja nakładki systemowej jest tego najlepszym dowodem. Producent postanowił udostępnić jedną z najbardziej praktycznych funkcji ochrony baterii użytkownikom starszych smartfonów i tabletów.
Obejście baterii (bypass charging) zadebiutowało pierwotnie jako aktualizacja dla obecnego flagowca – modelu OnePlus 15. To właśnie użytkownicy piętnastki jako pierwsi mogli cieszyć się możliwością zasilania telefonu bezpośrednio z gniazdka z pominięciem ogniwa, i to nie tylko w grach.
Rozwiązanie okazało się na tyle skuteczne, że OnePlus zdecydował się na jego wdrożenie do starszych generacji sprzętu. Jakiś czas temu funkcję tę otrzymał OnePlus 13. Wraz z najnowszą wersją OxygenOS 16.0.3.500 zasilanie obejściowe trafia do następujących urządzeń:
- OnePlus 13R,
- OnePlus 13s,
- OnePlus 12,
- OnePlus Pad Go 2.
Aktualizacje zostały już oficjalnie ogłoszone, ale mogą się pojawić w różnym terminie w zależności od regionu i modelu. Żeby sprawdzić, czy w urządzeniu OnePlus jest już ta nowa funkcja, trzeba zajrzeć w menu ustawień do zakładki Bateria, a następnie Ustawienia ładowania, gdzie znajduje się przełącznik Obejście baterii.
Na czym polega obejście baterii?
Ładowanie obejściowe docenią zwłaszcza gracze, spędzający długie godziny na mobilnej rozgrywce, a także streamerzy czy kierowcy, używający telefonu do nawigacji. Po podłączeniu urządzenia do ładowarki i aktywowaniu obejścia baterii elektronika sterująca przekieruje prąd bezpośrednio do płyty głównej smartfonu, całkowicie omijając akumulator.
Tradycyjne używanie telefonu podłączonego do ładowarki to zabójstwo dla ogniwa. Bateria jednocześnie się ładuje i oddaje energię, co generuje ogromne ilości ciepła. A ciepło to największy wróg ogniw litowo-jonowych. Dzięki ładowaniu obejściowemu telefon nawet po podłączeniu do ładowarki pozostaje stosunkowo chłodny, bo eliminowane jest ciepło generowane przez sam proces ładowania baterii (wciąż jednak może się nagrzewać od zwiększonej pracy SoC). W tym czasie bateria odpoczywa, naładowana np. do bezpiecznego poziomu, podczas gdy telefon czerpie energię z gniazdka.