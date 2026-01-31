OnePlus ratuje baterie. Genialna funkcja trafia do starszych modeli

OnePlus znany jest z tego, że potrafi dbać o swoje urządzenia długo po ich premierze, a najnowsza aktualizacja nakładki systemowej jest tego najlepszym dowodem. Producent postanowił udostępnić jedną z najbardziej praktycznych funkcji ochrony baterii użytkownikom starszych smartfonów i tabletów.

Obejście baterii (bypass charging) zadebiutowało pierwotnie jako aktualizacja dla obecnego flagowca – modelu OnePlus 15. To właśnie użytkownicy piętnastki jako pierwsi mogli cieszyć się możliwością zasilania telefonu bezpośrednio z gniazdka z pominięciem ogniwa, i to nie tylko w grach.

Rozwiązanie okazało się na tyle skuteczne, że OnePlus zdecydował się na jego wdrożenie do starszych generacji sprzętu. Jakiś czas temu funkcję tę otrzymał OnePlus 13. Wraz z najnowszą wersją OxygenOS 16.0.3.500 zasilanie obejściowe trafia do następujących urządzeń:

OnePlus 13R,

OnePlus 13s,

OnePlus 12,

OnePlus Pad Go 2.

Aktualizacje zostały już oficjalnie ogłoszone, ale mogą się pojawić w różnym terminie w zależności od regionu i modelu. Żeby sprawdzić, czy w urządzeniu OnePlus jest już ta nowa funkcja, trzeba zajrzeć w menu ustawień do zakładki Bateria, a następnie Ustawienia ładowania, gdzie znajduje się przełącznik Obejście baterii.

Na czym polega obejście baterii?

Ładowanie obejściowe docenią zwłaszcza gracze, spędzający długie godziny na mobilnej rozgrywce, a także streamerzy czy kierowcy, używający telefonu do nawigacji. Po podłączeniu urządzenia do ładowarki i aktywowaniu obejścia baterii elektronika sterująca przekieruje prąd bezpośrednio do płyty głównej smartfonu, całkowicie omijając akumulator.