Jak uniknąć spalenia karty GeForce RTX 4090? Wystarczy drobiazg

Nasila się problem spalonych kart graficznych GeForce RTX 4090 z powodu wadliwego złącza zasilania 12VHPWR. Ekspert ds. zasilaczy radzi, jak można tego uniknąć.

Dociera do nas coraz więcej informacji na temat spalonych kart graficznych GeForce RTX 4090 z powodu wadliwego złącza zasilania 12VHPWR. Sprawa jest badana zarówno przez NVIDIĘ, jak i PCI-SIG, czyli organizację stojącą za tym standardem. Tymczasem JonnyGuru, który jest ekspert ds. zasilaczy w firmie Corsair, radzi, jak można częściowo uniknąć problemów.

Jak nie spalić karty GeForce RTX 4090?

JonnyGuru twierdzi, że w większości przypadków problemem jest coś, o czym pisaliśmy już jakiś czas temu. Chodzi o nieodpowiednio wpięte wtyczki 12VHPWR. W wielu przypadkach do spalenia dochodzi, ponieważ użytkownicy kart GeForce RTX 4090 niedokładnie dociskają zasilanie, przez co tworzą się gorące punkty (tzw. hotspoty) i ostatecznie dochodzi do przegrzania oraz awarii.

Ekspert twierdzi, że poprawne wpięcie wtyczki zasilania jest trudniejsze, niż może się wydawać i wymaga odpowiedni uwagi. Opublikował też kilka zdjęć, które pokazują niepoprawny montaż. Oczywiście nie gwarantuje to, że do spalenia nie dojdzie, ale na pewno minimalizuje ryzyko.

Minęły już 2 tygodnie od pierwszych informacji na temat spalonych kart graficznych GeForce RTX 4090. Wiemy, że NVIDIA poprosiła swoich partnerów o wysyłanie im wszystkich wadliwych egzemplarzy w celu dokładniejszego sprawdzenia. Jednak firma na razie milczy, więc nie wiemy, jakie wnioski zostały wyciągnięte. Karty GeForce RTX 4080 i 4070 Ti nadal mają korzystać ze złącza 12VHPWR.

