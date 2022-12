AMD ma problem. NVIDIA kolejny raz jest wydajniejsza

AMD się nie popisało z najnowszymi kartami graficznymi. Ich flagowy model jest trudno dostępny i nie radzi sobie najlepiej w starciu z układami NVIDII.

Dokładnie dwa dni temu miała miejsce premiera kart graficznych AMD Radeon RX 7900 XT(X), czyli dwóch flagowych modeli nowej generacji. Jest to odpowiedź na dostępną już chwilę, konkurencyjną rodzinę NVIDIA GeForce RTX 4000. Niestety kart od Czerwonych na razie próżne szukać w polskich sklepach.

GeForce RTX 4070 Ti wygrywa z Radeonem RX 7900 XTX

Jakby tego było mało AMD Radeon RX 7900 XTX nie ma żadnych szans z NVIDIA GeForce RTX 4090. A jeśli komuś zależy na najnowszych technologiach jak ray traycing to Czerwoni przegrywają również z GeForce RTX 4080. Wygląda na to, że nawet nadciągający GeForce RTX 4070 Ti jest momentami wydajniejszy.

Chociaż do premiery trzeciego, najsłabszego do tej pory modelu z rodziny Ada Lovelace zostało jeszcze trochę czasu to karta trafiła już do pierwszych recenzentów i overclockerów. Tym samym w różnych bazach wyników pojawiają się wstępne pomiary wydajności. Dzisiaj przyjrzymy się punktacji w Geekbench.

GeForce RTX 4070 Ti sparowany z procesorem Intel Core i7-12700 i 64 GB pamięci RAM DDR4 3600 MHz (a więc wcale nie flagową specyfikacją) notuje od 207 528 do 219 504 punktów w teście OpenCL. Średnio mowa o około 214 654 punktach. A więc o 45,8% lepiej niż poprzednia generacja, czyli GeForce RTX 3070 Ti.

Z pojedynku GeForce RTX 4070 Ti vs Radeon RX 7900 XTX zwycięsko wychodzi NVIDIA. Różnica jednak jest niewielka - około 2%. Warto też pamiętać, że o ile Geekbench jest dobrym wyznacznikiem ogólnej wydajności, tak nie przekłada się 1:1 na FPS w grach. Tym samym z ostatecznymi wnioskami warto się wstrzymać.

Premiera NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti przewidywana jest na 5 stycznia 2023 roku. Wtedy też zobaczymy pierwsze niezależne testy. Sugerowana cena pozostaje nieznana. Biorąc jednak pod uwagę, że to anulowany GeForce RTX 4080 12 GB z inną nazwą będzie to 899 dolarów lub mniej.

