Nowe karty AMD trafiły do sklepów. Sprawdzamy polskie ceny

Jesteś fanem AMD? Szukasz nowej karty graficznej? Świetnie się składa! Dzisiaj do sklepów trafiła nowa generacja, a my sprawdzamy jej ceny i dostępność w Polsce.

Wczoraj zeszło embargo na pierwsze testy nowych kart graficznych AMD, czyli flagowych modeli Radeon RX 7900 XTX oraz RX 7900 XT. Dzisiaj zaś zaczęły one trafiać do sklepów na całym świecie.

Ceny nowych kart AMD zaczynają się od 5299 złotych

Nowa generacja od Czerwonych stawia na budowę modułową oraz architekturę RDNA3. Ta zaś oferuje jeszcze większą wydajność i lepszą efektywność energetyczną. Nie zapomniano też o wsparciu najnowszych standardów oraz nawet 24 GB pamięci VRAM, co ma zapewnić, że karty będą przyszłościowe.

AMD wyceniło oficjalnie Radeona RX 7900 XT na 899, zaś Radeona RX 7900 XTX na 999 dolarów. Jak to się jednak przekłada na polskie warunki? Pora się przekonać! Na warsztat bierzemy największe i najpopularniejsze sklepy, które dodały już nowe karty AMD do swojej oferty.

W przypadku morele wygląda to biednie. Aktualnie mowa o zaledwie dwóch Radeonach RX 7900 XTX - od ASUS-a i GIGABYTE, oraz jednym Radeonie RX 7900 XT. Wszystkie z nich w wersji referencyjnej. Ceny? 5999 złotych za mocniejszy wariant. Słabszy nie został wyceniony wcale.

x-kom ma w swojej ofercie więcej modeli, ale wszystkie z nich są czasowo niedostępne. Prócz referencyjnego Radeona RX 7900 XTX od ASRocka do kupienia będzie też autorska wersja XFX, której szerzej przyglądaliśmy się już na łamach Telepolis. Ceny to kolejno 5799 i 6849 złotych.

W przypadku AMD Radeon RX 7900 XT x-kom listuje aktualnie cztery warianty - dwa referencyjne (Sapphire i XFX) oraz dwa autorskie (XFX). Ich ceny to od 5249 do 5699 złotych.

Podobny wybór daje swoim klientom Avans. Tutaj mowa o łącznie siedmiu modelach. Czterech Radeonach RX 7900 XT oraz trzech RX 7900 XTX, a dominującym producentem jest XFX. Co ciekawe część kart, w porównaniu do morele i x-komu, dostępna jest do kupienia od ręki. Ceny wynoszą tutaj od 5299 do 5849 złotych.

Inne sklepy, które do tej pory sprawdziliśmy nie posiadają w swojej ofercie najnowszych kart AMD. Trzeba jednak pamiętać, że ich debiut planowany był na dzisiaj. Sytuacja będzie się więc zmieniać dynamicznie.

