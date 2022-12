Zielone Święta, czyli gamingowe prezenty od NVIDII

Szukasz prezentu pod choinkę dla bliskich? Nie masz pomysłu o co poprosić Świętego Mikołaja? Świetnie się składa! Dzisiaj doradzimy Ci w kwestii tego, co jest najlepszym wyborem dla fanów komputerów i nowych technologii.

Bez różnicy czy ktoś używa PC do pracy, czy rozrywki. Woli komputer stacjonarny, czy laptopa. Samemu składa swój zestaw, czy woli jednak sprawdzone i gotowe rozwiązanie. W każdym z tych przypadków trzeba wiedzieć jakie podzespoły są warte uwagi i które oferują najlepszy stosunek ceny do możliwości. A tak się składa, że NVIDIA bryluje w każdym z tych segmentów.

Gotowe zestawy komputerowe dla graczy

Jeśli masz zaległości w grach albo chcesz sprawdzić prezent swoim dzieciom, chrześniakom lub innym członkom rodziny to ciekawy rozwiązaniem będą komputery stacjonarne GeForce RTX. Są one wszystkie gotowe na wyzwania związane z grami i kreatywnością. Co więcej nie wymagają żadnej wiedzy – wystarczy je odpakować, podłączyć do prądu i gotowe.

Wbrew pozorom gamingowa maszyna wcale nie musi być bardzo droga. Fani tytułów sieciowych jak League of Legends, Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive, Apex Legends i innych mogą złapać komputer już od 4679 złotych. Nie wierzycie? Wystarczy spojrzeć na Acer Nitro 50.

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060 z 12 GB pamięci VRAM, która jest aktualnie jednym z najpopularniejszych rozwiązań wśród graczy, sparowana z najnowszym procesorem Intel Core i5 bez problemu zapewni wysoki FPS w rozdzielczości Full HD. W przypadku wymienionych wcześniej tytułów mowa o wartościach powyżej 144, a nawet 240 klatek na sekundę. Tym samym jest do dobry wybór dla fanów gier online i posiadaczy monitorów o wysokiej częstotliwości odświeżania.

Jeśli jednak grasz w wyższej rozdzielczości 1440p lub jesteś fanem gier AAA to przyda Ci się nieco więcej mocy obliczeniowej. Tutaj Święty Mikołaj może sięgnąć po gotowe PC z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070, opartą na architekturze Ampere i wyposażoną w 8 GB pamięci VRAM oraz 256-bitową szynę danych. Jest to prawdziwy niezbędnik gracza, który na dodatek oferuje najnowsze technologie jak NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex czy ray tracing. Są one codziennością we współczesnych grach i znacząco wpływają zarówno na poprawę płynności, jak i jakości wyświetlanej grafiki. Wiedźmin 3: Dziki Gon, Cyberpunk 2077 czy Red Dead Redemption 2 bez problemu działają przy ponad 60 FPS.

Laptopy też nadają się do pracy, gier sieciowych i tytułów AAA

Masz mało miejsca w mieszkaniu? Dużo podróżujesz? W takim razie rozwiązaniem będzie gamingowy laptop. Tutaj już za mniej niż 4000 złotych można dostać maszynę z mobilną kartą NVIDIA GeForce RTX 3050 oraz jednym z nowszym procesorów AMD Ryzen 5000. Przykładem może być Dell G15, który oferuje matrycę 1920 x 1080 pikseli z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Zieloni bez problemu zapewnią Wam 120 klatek na sekundę w każdej z gier, które do tej pory wyszły. Zwłaszcza, jeśli zdecydujecie się na włączenie przydatnej funkcji jaką jest NVIDIA DLSS.

Dla profesjonalistów przewidziano urządzenia z serii NVIDIA Studio. Są to zarówno komputery stacjonarne, jak i laptopy. Korzystają z nich streamerzy i youtuberzy, ale również artyści 3D, osoby związane z obróbką grafiki i filmów czy wirtualną rzeczywistością. Mowa o super wydajnych podzespołach sparowanych ze specjalnym oprogramowaniem jak NVIDIA Broadcast czy NVIDIA Canvas. Pozwalają one na wygodną, intuicyjna i szybką pracę.

Świetnym przykładem może być komputer ACTINA wyposażony w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti oraz jeden z mocniejszych procesorów Intela z rodziny Alder Lake. Całość doprawiona 16 GB wydajnej pamięci RAM, dużym i szybkim SSD o pojemności 1 TB i oczywiście systemem operacyjnym Windows 11 Professional. Nie zapomniano też o markowej i solidnej płycie głównej, mocnym zasilaczu oraz cichym chłodzeniu. A jakby tego było mało to ten komputer jest aktualnie dostępny w promocji aż o 500 złotych taniej niż normalnie, co jest sporą okazją.

Jeśli dużo pracujecie, ale często zmieniacie miejsce pobytu to ideałem może okazać się laptop GIGABYTE Aero. Nie tylko oferuje on najnowsze i najwydajniejsze podzespoły – karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop, procesor Intel Core i7 12. generacji, dysk SSD, ale również onieśmiela swoją matrycą. Mowa o nowoczesnym rozwiązaniu typu OLED 4K, które sprawia, że obraz jest ostry jak brzytwa i oferuje żywe kolory do złudzenia przypominające rzeczywistość.

Nowa karta graficzna nie musi być droga!

Oczywiście nie zawsze trzeba wydawać dużo pieniędzy, by móc cieszyć się najnowszymi grami. Czasami wystarczy tylko lekki upgrade obecnie posiadanego zestawu komputerowego. W tym celu można po prostu kupić nową kartę graficzną. Fanom Minecrafta czy Roblox, zwłaszcza mocno zmodyfikowanego, możemy polecić na przykład GeForce RTX 3060 z 12 GB pamięci VRAM. Wybrane modele w Polsce są już dostępne od około 1649 złotych. Tańszą, acz nadal pozwalającą na komfortowe granie w gry opcją jest zaś GeForce RTX 3050 wyposażony w 8 GB pamięci VRAM za około 1399 złotych.



Jeśli wolicie grać w bardziej rozbudowane produkcje z grafiką stawiającą większe wymagania to warto sięgnąć po coś mocniejszego. Przykładowo GeForce RTX 3060 Ti, który nie tylko zapewni znacznie więcej FPS, ale pozwoli też cieszyć się ray tracingiem. Karty graficzne NVIDIA znane są z tego, że oferują największą wydajność w grach wykorzystujących śledzenie promieni, a o dodatkowe klatki przy zachowaniu najwyższej jakości obrazu dba technika DLSS. Realistyczne odbicia i promienie światła, np. w Cyberpunk 2077, znacząco zwiększają immersję pozwalając lepiej bawić się podczas grania. Tutaj autorskie modele to aktualnie wydatek około 2099 złotych. W zamian jednak otrzymujemy GPU oferujące aż 4864 rdzeni CUDA, 152 jednostek TMU, 80 układów ROP, 38 rdzeni RT i 152 jednostek Tensor. Wszystko to doprawione 8 GB pamięci GDDR6 na 256-bitowej szynie danych.

Zawsze marzyło Ci się granie w rozdzielczości 4K i ze wszystkimi suwakami maksymalnie na prawo? Nic prostszego. NVIDIA posiada karty graficzne umożliwiające to. Świetnym przykładem są topowe modele GeForce RTX 3080 i RTX 3080 Ti. To prawdziwe królowe gamingu. Taki prezent zrobi wrażenie na każdej osobie. Nie tylko za sprawą wyspecjalizowanych jednostek obliczeniowych, ale również nowoczesnej pamięci VRAM typu GDDR6X. W obu przypadkach to aż 12 GB.

Monitory z technologią NVIDIA G-SYNC

A co jeśli Ty lub obdarowywana przez Ciebie osoba ma już wydajny komputer czy kartę graficzną? Nic straconego! Zawsze można sprezentować sobie lub komuś porządny monitor. Urządzenia zgodne z NVIDIA G-SYNC to pewność, że sprzęt przeszedł rygorystyczne testy pod kątem utrzymania najwyższych standardów. Dzięki temu dostajemy płynną i pozbawioną tzw. stutteringu (rwania) oprawę wizualną oraz ultrawysokie częstotliwości odświeżania obrazu.

Co to wszystko oznacza? Po pierwsze to zbawienne dla Twoich oczu i ich mniejsze zmęczenie podczas długotrwałego obcowania z komputerem. Po drugie pozwala to na jeszcze lepsze wyniki w grach. Będziesz po prostu widział więcej i wcześniej niż przeciwnicy, co pozwoli Ci na szybszą reakcję. A wbrew pozorom takie udogodnienie nie jest wcale drogie. Monitor z NVIDIA G-SYNC można kupić już nawet za 1499 złotych.

NVIDIA przygotowała zatrzęsienie prezentów na święta

Jeśli opisywany sprzęt chcesz kupić zaledwie kilkoma kliknięciami z dostawą do domu lub potrzebujesz, by ktoś wskazał Ci konkretne propozycje to pełne zestawienie prezentów od NVIDII znajdziesz TUTAJ. Trzeba przyznać, że lista jest obszerna i Święty Mikołaj z pewnością będzie miał w czym wybierać. Bez różnicy jakim budżetem dysponuje w tym roku.

Tekst powstał we współpracy z firmą Media Expert.

Źródło zdjęć: NVIDIA, ACTINA, Dell, Shutterstock