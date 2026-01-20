x-kom pozamiatał. Nintendo Switch 2 w absurdalnie niskiej cenie

Sprzęt

Owszem, swego czasu konsolę tę można było kupić jeszcze taniej w Kauflandzie. Z tą różnicą, że jedynie stacjonarnie i było tylko kilka konsol na sklep. Z tej promocji natomiast może skorzystać każdy.

A nie jest ona byle jaka, ponieważ w jej ramach najnowsza konsola od Nintendo może być Wasza za jedyne 1799 zł. Oczywiście nałożony został limit: 1 konsola na osobę. Dzięki temu skorzystają wyłącznie gracze, a nie handlarze. Tylko czy warto?

Oczywiście, że tak. Dostajemy tu hybrydową konsolę, która pozwoli cieszyć się zarówno graniem mobilnym, jak i stacjonarnym. I w każdym z tych trybów możemy cieszyć się sesją dla pojedynczego gracza, jak i dla ich większej ilości. Demontowalny kontroler, którego dwie połówki mogą robić za miniaturowe pady, również są dużą wartością dodaną — jednak w przeciwieństwie do pierwszego Switcha tu są mocowane magnetycznie. 

Najważniejsze są jednak gry. Mamy tu dziesiątki tytułów na nową konsolę, jak i wsteczną kompatybilność z poprzednią konsolą. A to wszystko za jedyne 1799 zł

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: DAMIAN JAROSZEWSKI / Telepolis.pl