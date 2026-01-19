Nintendo Switch 2 z Mario Kart World kupisz za jedyne 1999 zł
Nintendo Switch 2 to najlepszy dowód na to, że w niezwykle wymagające gry można grać na lekkim i cichym urządzeniu przenośnym, które ma zaskakująco niewielki apetyt na energię. Dziś zaś można tę konsolę kupić w świetnej promocji.
W jej ramach Nintendo Switch 2 wraz z grą Mario Kart World, którą można ściągnąć na konsolę za pomocą kodu, jest tańszy, niż... konsola bez żadnej gry. Mowa tu o cenie 1999 zł. Warto także dodać, że konsola ta ma 256 GB pamięci wbudowanej. I chociaż nie jest to dużo, to sam mam taką kartę w swoim Switch Lite i jak na razie to mi wystarczy, chociaż rzecz jasna żongluję tytułami na niej. Drogie karty pamięci są więc problemem, ale nie tak dużym, jak się je maluje.
Nintendo Switch 2
Zyskujemy przy tym dostęp do dziesiątek świetnych gier od Nintendo i tysięcy produkcji innych wydawców, w które możemy grać stacjonarnie, przenośnie i w większym gronie przy pomocy rozłączanych Joy-Conów. Jest to więc konsola hybrydowa pełną gębą z niemal 100% wsteczną kompatybilnością. A to wszystko za jedyne 1999 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.