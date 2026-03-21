Unia bierze się za Nintendo. Wymusi zmiany w Switchu 2

Wszyscy chyba zgodzimy się, że Nintendo Switch 2 okazało się ogromnym sukcesem. Można dyskutować na temat możliwości konsoli czy wypuszczanych gier, ale dane są jednoznaczne - sprzęt rozchodzi się lepiej niż świeże bułeczki. Jednak już wkrótce Japończycy mogą zostać zmuszeni do wprowadzenia zmian w konsoli. Tego chce Unia Europejska.

Unia wzięła się za Nintendo

Z Japonii docierają do nas informacje, z których wynika, że Nintendo pracuje nad nową wersją Switcha 2. Konsola ma być tworzona z myślą o rynku europejskim. Cel jest prosty - stworzenie sprzętu, który jest zgodny z przepisami, które niedługo zaczną obowiązywać na terenie Unii Europejskiej.

O co chodzi? O tzw. prawo do naprawy. Według europejskich przepisów każde urządzenie wyposażone w baterię musi być tak zaprojektowane, aby użytkownik mógł ją samodzielnie wymienić i to bez specjalistycznych narzędzi. Zasada co prawda jeszcze nie obowiązuje, ale to tylko kwestia czasu, bo odpowiednie przepisy zostały już przyjęte.