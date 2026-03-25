Problemy Nintendo? Gigant ma ograniczyć produkcję

Oczywiście nie oznacza to, że najnowsza konsola Wielkiego N sprzedaje się słabo. Po prostu nie sprzedaje się tak dobrze, jak firma wcześniej zakładała. W związku z tym wedle doniesień Bloomberga firma ma ograniczyć jej produkcję z 6 milionów do 4 milionów egzemplarzy miesięcznie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nintendo zmniejsza produkcję Switch 2

Zmiany mają wejść w życie już od kwietnia. Dlaczego jednak konsola nie sprzedaje się tak dobrze? Tu niestety musimy bazować na opiniach, a nie na faktach. Niektórzy zakładają, że winę za ten stan rzeczy ponosi zbyt mała ilość gier AAA. Zarówno od samego Nintendo, jak i od zewnętrznych dostawców. Inni wskazują analogię do PlayStation Vita i bardzo drogich kart pamięci.

Co jednak nie do końca ma sens, ponieważ może i microSD Express faktycznie są zauważalnie droższe, to jednak sama konsola ma 256 GB wbudowanej pamięci i zakup karty jest opcjonalny, a nie obowiązkowy.

Są też tacy, którzy obwiniają game key cardy, czyli kartridże, które nie są nośnikami danych gry. Te niestety są bardzo często wykorzystywane przez wydawców.

Co więcej, w Europie wiele osób może czekać na dedykowaną edycje konsoli na nasz kontynent, która ma zawierać wymienną baterię. Najprawdopodobniej jednak na spadek sprzedaży wpłynęły wszystkie te czynniki, a możliwe, że i kilka dodatkowych się znajdzie.