Sprzęt

Problemy Nintendo? Gigant ma ograniczyć produkcję

Nie chodzi tu jednak o kryzys w branży układów pamięci. Problemy Nintendo mają dotyczyć słabszej, niż oczekiwano sprzedaży Nintendo Switch 2.

PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:06
Oczywiście nie oznacza to, że najnowsza konsola Wielkiego N sprzedaje się słabo. Po prostu nie sprzedaje się tak dobrze, jak firma wcześniej zakładała. W związku z tym wedle doniesień Bloomberga firma ma ograniczyć jej produkcję z 6 milionów do 4 milionów egzemplarzy miesięcznie.

Nintendo zmniejsza produkcję Switch 2

Zmiany mają wejść w życie już od kwietnia. Dlaczego jednak konsola nie sprzedaje się tak dobrze? Tu niestety musimy bazować na opiniach, a nie na faktach. Niektórzy zakładają, że winę za ten stan rzeczy ponosi zbyt mała ilość gier AAA. Zarówno od samego Nintendo, jak i od zewnętrznych dostawców. Inni wskazują analogię do PlayStation Vita i bardzo drogich kart pamięci. 

Co jednak nie do końca ma sens, ponieważ może i microSD Express faktycznie są zauważalnie droższe, to jednak sama konsola ma 256 GB wbudowanej pamięci i zakup karty jest opcjonalny, a nie obowiązkowy. 

Są też tacy, którzy obwiniają game key cardy, czyli kartridże, które nie są nośnikami danych gry. Te niestety są bardzo często wykorzystywane przez wydawców. 

Co więcej, w Europie wiele osób może czekać na dedykowaną edycje konsoli na nasz kontynent, która ma zawierać wymienną baterię. Najprawdopodobniej jednak na spadek sprzedaży wpłynęły wszystkie te czynniki, a możliwe, że i kilka dodatkowych się znajdzie. 

I to niekoniecznie jest problem. W końcu Nintendo będzie musiało się bardziej starać, aby zadowolić fanów. Dobrym przykładem jest tu nowy tryb, który pozwala grać w tytuły ze Switcha 1 na Switch 2 w jakości dedykowanej dla trybu zadokowanego.

Źródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Bloomberg, Tomshardware