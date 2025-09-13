Aż o 50 proc. poprawił czas działania Nintendo Switch 2. To bardzo proste

W swojej recenzji Nintendo Switch 2 napisałem, że to słaby sprzęt, ale dobra konsola, głównie za sprawą gier na wyłączność japońskiej firmy. Zdania nie zmieniłem. Jedną z największych wad urządzenia jest krótki czas pracy w trybie przenośny. Cyberpunk 2077 potrafi zjechać cały akumulator w nieco ponad 2 godziny. Jednak modder znalazł na to dość prosty sposób.

Nowa bateria w Nintendo Switch 2

Standardowa bateria Nintendo Switch 2 ma pojemność 5220 mAh. To niewiele. Na rynku jest sporo smartfonów, które charakteryzują się wyższą pojemnością akumulatora. Dlatego też YouTuber i zarazem modder o pseudonimie Naga postanowił coś z tym zrobić.

Co konkretnie? To bardzo proste. Po prostu wymienił baterię na taką o większej pojemności. Wymagało to odrobiny pracy, bo akumulator o pojemności 8000 mAh jest zdecydowanie większy, ale nie było to jakoś szczególnie trudne. Wystarczyły nożyczki do cięcia metalu, aby trochę zmodyfikować metalową ramkę wewnątrz obudowy.

Jak działa większa bateria? Czas grania w Cyberpunk 2077 (w trybie 40 Hz) wydłużył się z 2 godzin i 18 minut do 3 godzin i 25 minut, więc mówimy aż o 50-procentowej poprawie.