Wakacyjna promocja Navitela: kup wideorejestrator i zyskaj adapter zasilania w niższej cenie

Firma Navitel wprowadza ogólnopolską promocję wakacyjną. Kupując dowolny wideorejestrator producenta, adapter zasilania Navitel Smart Box Max można nabyć w cenie obniżonej do 29,99 zł.

Akcesorium zostało zaprojektowane tak, aby zapobiegać sytuacjom całkowitego rozładowania się akumulatora w samochodzie, kontrolując jego pozostały czas pracy i napięcie. Navitel Smart Box Max automatycznie wyłącza zasilanie rejestratora, gdy napięcie akumulatora spada do określonej wartości lub upływa czas ustawiony przez użytkownika (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Adapter ponadto chroni kamerę samochodową przed skokami napięcia. Jest przystosowany zarówno do aut osobowych (12 V), jak i ciężarowych (24 V).

Zobacz: Navitel MR250 NV i Navitel R600 GPS – w podróż z wideorejestratorami

Zobacz: Navitel SH1000 PRO – test uchwytu i samochodowej ładowarki indukcyjnej 15 W

Urządzenie jest wyposażone w złącza mini i microUSB, zapewniając uniwersalność użytkowania. Smart Box Max pozwala na swobodne i nieprzerwane korzystanie z wideorejestratora, na przykład podczas postoju lub w trybie parkingowym.

Przy zakupie kamery samochodowej marki Navitel, cena adaptera zasilania jest niższa o 70%. Zamiast 99 zł wydamy nie niego 29,99 zł. Oferta trwa do 31 sierpnia 2020 roku lub do wyczerpania zapasów i obejmuje wszystkie sieci sklepów stacjonarnych i online z elektroniką użytkową na terenie Polski. Szczegóły promocji dostępne są na oficjalnych stronach internetowych partnerów akcji.

Zobacz: Samsung: kup tablet Galaxy Tab S6 i zyskaj 400 zł

Zobacz: Sony Xperia 10 II trafia do programu Open Devices

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Navitel