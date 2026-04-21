AOC prezentuje OLED nowej generacji. Specyfikacja robi wrażenie

Bez różnicy czy wolisz tytuły AAA, dynamiczne gry sieciowe, czy oglądać filmy i seriale. Nowa propozycja Tajwańczyków powinna zadowolić każdego.

Przemysław Banasiak (Yokai)
21:29
Podczas styczniowych targów CES 2026 w Las Vegas (USA) producenci tacy jak Samsung i LG chwalili się kolejną generacją matryc OLED. Oferuje ona nie tylko lepsze parametry od poprzedników, ale również inne ułożenie pikseli. Zwłaszcza to ostatnie jest ważne, ba ma wyeliminować największą wadę tej technologi - tzw. "text fringing", czyli poświatę na około tekstu. A tak się składa, że pierwsze monitory z tego typu ekranami trafiają do sklepów.

Sugerowana cena w Polsce wynosi 4199 złotych

AOC AGON PRO AG326UZD2 to płaski, 31,5-calowy monitor z matrycą QD-OLED 4. gen, która oferuje rozdzielczość 3840 x 2160 px, częstotliwość odświeżania do 240 Hz oraz deklarowany czas reakcji 0,03 ms (GtG). Szczytowa jasność sięga do 1000 cd/m2, a kontrast 1 500 000:1.

Mowa też o dobrym odzwierciedlaniu kolorów - 140,7% pokrycia palety sRGB, 99,9% dla Adobe RGb i 99,7% dla DCI-P3. Graczy jednak bardziej zainteresuje technologia synchronizacji obrazu NVIDIA G-Sync Compatible. Dopełnia to certyfikat VESA DisplayHDR True Black 500.

Panel I/O wyposażono w dwa HDMI 2.1, jeden DisplayPort 2.1 (UHBR20), koncentrator USB oraz złącze słuchawkowe. Dostajemy tutaj pełną regulację wysokości, pochylenia i obrotu - łącznie z trybem Pivot. Nie zabrakło również wsparcia standardu montażowego VESA 100 czy wbudowanych głośników (2x 8 W). Dodatkowo producent chwali się wytrzymalszą, mniej odbijającą światło powłoką matrycy. 

Opisywany monitor trafi do polskich sklepów jeszcze w tym miesiącu. Sugerowana cena to 4199 złotych. Tajwańczycy dają nam 3 lata gwarancji.

Źródła zdjęć: AOC
Źródła tekstu: AOC, Oprac. własne