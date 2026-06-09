Pancerny potwór z wbudowanym projektorem. Debiutuje 8849 Tank 5

8849 to marka pancernych telefonów, która wydzieliła się z firmy Unihertz. W naszych testach pojawił się już zeszłoroczny 8849 Tank 4 Pro, później model 8849 Tank X, a teraz nadchodzi nowa generacja – 8849 Tank 5, która też doczeka się u nas wkrótce recenzji.

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To telefon czy projektor?

Smartfon 8849 Tank 5 ma sporo ciekawych funkcji, jednak swoje też waży – to aż 700 g masy i grubość 33.8 mm. To już nie jest zwykły telefon, tylko uniwersalny sprzęt ze zintegrowanym projektorem DLP. Producent podaje, że projektor ma rozdzielczość 2K, choć jest to nieco mniej – 1920 x 1080, co wciąż jest świetnym rezultatem. Do tego użytkownik może liczyć na jasność na poziomie 220 lumenów. Urządzenie ma laserowy autofokus działający na dystansie do 4 m oraz 4-punktową korekcję trapezową ToF w pionie i poziomie, co ułatwia rzutowanie proporcjonalnego obrazu w różnych warunkach.

Jak na pancerniaka przystał, 8849 Tank 5 ma certyfikaty IP68/IP69K. Jest pyło- i wodoszczelny, odporny na wstrząsy oraz ekstremalne temperatury. Za zasilanie tego potężnego sprzętu odpowiada akumulator o pojemności 17600 mAh. Smartfon obsługuje szybkie ładowanie przewodowe o mocy 120 W.

Mocnym atutem może się okazać wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6.73 cala, który generuje obraz w wysokiej rozdzielczości 1440 x 3200. Panel oferuje częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz, co zapewnia wysoką płynność animacji i interfejsu. Maksymalna jasność ekranu sięga 1800 nitów, a w trybie HDR nawet 3000 nitów.

Sercem 8849 Tank 5 jest solidny układ Dimensity 9400e wykonany w procesie 4 nm. To nieco lżejsza wersja jednego z najbardziej wydajnych SoC Mediateka z najszybszym rdzeniem rozpędzającym się do 3.4 GHz. Całość jest wspierana przez nawet 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X oraz 512 GB lub 1 TB superszybkiej pamięci wewnętrznej UFS 4.0. O wydajność nie ma się więc co martwić.

Na pokładzie znajduje się także moduł NFC, port podczerwieni, obsługa eSIM oraz łączność 5G, Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4. O jakość odtwarzanego dźwięku dba podwójny głośnik ze wzmacniaczem Smart PA generujący dźwięk o głośności do 96 dB.

W sekcji fotograficznej znalazł się potrójny aparat – główny z matrycą 50 Mpix, jednostka 50 Mpix z teleobiektywem oraz aparat noktowizyjny 50 Mpix. Moduł do zdjęć nocnych jest wspierany przez 4 diody na podczerwień o długości fali 940 nm, które według producenta zapewniają widoczność na dystansie ponad 15 m w całkowitych ciemnościach. Z przodu znalazł się aparat 32 Mpix.

Smartfon wyposażono również w mocne oświetlenie kempingowe połączone z funkcją czerwono-niebieskich świateł ostrzegawczych. Ma także 4-metrowy dalmierz laserowy. Nad wszystkim czuwa system operacyjny Android 16.

8849 Tank 5 wchodzi do sprzedaży