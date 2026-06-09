Sprzęt

Pancerny potwór z wbudowanym projektorem. Debiutuje 8849 Tank 5

Marka 8849, czyli producent bezkompromisowych pancerniaków, które „mają wszystko”, wprowadza do sprzedaży nowy model z projektorem – Tank 5. Nowość można kupić już od jutra.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:09
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Pancerny potwór z wbudowanym projektorem. Debiutuje 8849 Tank 5
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

8849 to marka pancernych telefonów, która wydzieliła się z firmy Unihertz. W naszych testach pojawił się już zeszłoroczny 8849 Tank 4 Pro, później model 8849 Tank X, a teraz nadchodzi nowa generacja – 8849 Tank 5, która też doczeka się u nas wkrótce recenzji.

Dalsza część tekstu pod wideo

To telefon czy projektor?

Smartfon 8849 Tank 5 ma sporo ciekawych funkcji, jednak swoje też waży – to aż 700 g masy i grubość 33.8 mm. To już nie jest zwykły telefon, tylko uniwersalny sprzęt ze zintegrowanym projektorem DLP. Producent podaje, że projektor ma rozdzielczość 2K, choć jest to nieco mniej – 1920 x 1080, co wciąż jest świetnym rezultatem. Do tego użytkownik może liczyć na jasność na poziomie 220 lumenów. Urządzenie ma laserowy autofokus działający na dystansie do 4 m oraz 4-punktową korekcję trapezową ToF w pionie i poziomie, co ułatwia rzutowanie proporcjonalnego obrazu w różnych warunkach. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Szkło hybrydowe 3MK Hardy Fusion do Samsung Galaxy S23 5G (2 szt.)
Szkło hybrydowe 3MK Hardy Fusion do Samsung Galaxy S23 5G (2 szt.)
0 zł
39.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 39.99 zł
Brelok TECH-PROTECT Naturalfit do Apple AirTag 1/2 Brązowy
Brelok TECH-PROTECT Naturalfit do Apple AirTag 1/2 Brązowy
0 zł
19.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 19.99 zł
Nakładka na obiektyw 3MK Lens Protection Pro do Samsung Galaxy S26+
Nakładka na obiektyw 3MK Lens Protection Pro do Samsung Galaxy S26+
-28.01 zł
58 zł - najniższa cena
Kup teraz 29.99 zł
Advertisement
Pancerny potwór z wbudowanym projektorem. Debiutuje 8849 Tank 5

Jak na pancerniaka przystał, 8849 Tank 5 ma certyfikaty IP68/IP69K. Jest pyło- i wodoszczelny, odporny na wstrząsy oraz ekstremalne temperatury. Za zasilanie tego potężnego sprzętu odpowiada akumulator o pojemności 17600 mAh. Smartfon obsługuje szybkie ładowanie przewodowe o mocy 120 W. 

Pancerny potwór z wbudowanym projektorem. Debiutuje 8849 Tank 5

Mocnym atutem może się okazać wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6.73 cala, który generuje obraz w wysokiej rozdzielczości 1440 x 3200. Panel oferuje częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz, co zapewnia wysoką płynność animacji i interfejsu. Maksymalna jasność ekranu sięga 1800 nitów, a w trybie HDR nawet 3000 nitów.

Pancerny potwór z wbudowanym projektorem. Debiutuje 8849 Tank 5

Sercem 8849 Tank 5 jest solidny układ Dimensity 9400e wykonany w procesie 4 nm. To nieco lżejsza wersja jednego z najbardziej wydajnych SoC Mediateka z najszybszym rdzeniem rozpędzającym się do 3.4 GHz. Całość jest wspierana przez nawet 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X oraz 512 GB lub 1 TB superszybkiej pamięci wewnętrznej UFS 4.0. O wydajność nie ma się więc co martwić.

Pancerny potwór z wbudowanym projektorem. Debiutuje 8849 Tank 5

Na pokładzie znajduje się także moduł NFC, port podczerwieni, obsługa eSIM oraz łączność 5G, Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4. O jakość odtwarzanego dźwięku dba podwójny głośnik ze wzmacniaczem Smart PA generujący dźwięk o głośności do 96 dB.  

W sekcji fotograficznej znalazł się potrójny aparat – główny z matrycą 50 Mpix, jednostka 50 Mpix z teleobiektywem oraz aparat noktowizyjny 50 Mpix. Moduł do zdjęć nocnych jest wspierany przez 4 diody na podczerwień o długości fali 940 nm, które według producenta zapewniają widoczność na dystansie ponad 15 m w całkowitych ciemnościach. Z przodu znalazł się aparat 32 Mpix. 

Pancerny potwór z wbudowanym projektorem. Debiutuje 8849 Tank 5

Smartfon wyposażono również w mocne oświetlenie kempingowe połączone z funkcją czerwono-niebieskich świateł ostrzegawczych. Ma także  4-metrowy dalmierz laserowy. Nad wszystkim czuwa system operacyjny Android 16.  

8849 Tank 5 wchodzi do sprzedaży

8849 Tank 5 będzie dostępny w przedsprzedaży od 10 czerwca na stronie marki 8849. Obecna cena modelu 16 + 512 GB wynosi 3737 zł. Pierwsze 100 osób otrzyma 100 USD zniżki, czyli około 366 zł.

Image
telepolis
pancerny smartfon 8849 smartfon z projektorem 8849 Tank 5
Źródła zdjęć: 8849