Rockowa dusza, 40 h grania i wygląd gitarowego piecyka. Oto Marshall Stockwell III

Marshall od lat dobrze znany jest profesjonalnym muzykom, korzystającym ze wzmacniaczy gitarowych tej marki. Firma na tej popularności zbudowała również całkiem udane portfolio sprzętów audio dla słuchaczy muzyki. Stockwell III ro najnowsza edycja jednego z ikonicznych głośników przenośnych marki, na który trzeba było czekać 7 lat.

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Podobnie jak poprzednik, Marshall Stockwell III zwraca uwagę zdecydowanie rockowym klimatem. Przód i tył chronią solidne, metalowe maskownice z dumnie wyeksponowanym logo marki. Klimatu dodaje mosiężny panel sterowania oraz uchwyt inspirowany paskami gitarowymi, który wykończono od wewnątrz aksamitem. Urządzenie zadebiutuje w 2 wariantach kolorystycznych, w tym czarnym z mosiądzem oraz kremowym.

Za jakość dźwięku odpowiada technologia True Stereophonic, która zapewnia wielokierunkowe brzmienie w promieniu 360°, eliminująca martwe strefy w pomieszczeniu. Producent zastosował głośnik niskotonowy o średnicy 3 cale oraz 2 przetworniki szerokopasmowe o średnicy 1,75 cala. Dodatkowo funkcja Dynamic Loudness ma dbać o idealny balans tonów niskich, średnich i wysokich niezależnie od poziomu głośności, podbijając detale na niższych ustawieniach.

Producent nie pochwalił się dokładnymi danymi technicznymi nowego modelu, ale można zgadywać, że unowocześnienie po latach przyniosło nowy standard Bluetooth i dobry kodek (poprzednik miał 5.0 i aptX).

W modelu trzeciej generacji wydłużył się też czas pracy – teraz jest to ponad 40 godzin odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu. Głośnik może również pełnić funkcję podręcznego powerbanku podłączanego przez port USB-C, co pozwala na błyskawiczne naładowanie smartfonu.

Zwiększono także odporność urządzenia, które teraz może pochwalić się certyfikatem IP55, gwarantującym ochronę przed pyłem i strumieniami wody z każdego kierunku.