Jest jak Thermomix, ale za chwilę kupisz go prawie 4 razy taniej

Niedawno testowałem Thermomixa TM7. To naprawdę przydatny sprzęt, chociaż w mojej ocenie zdecydowanie zbyt drogi, a przez to nieopłacalny. Na szczęście są tańsze alternatywy. Jedna z nich już za chwilę będzie dostępna w promocji, dzięki której robota kuchennego kupimy w cenie niemal 4 razy niższej niż Thermomix TM7.

Thermomix może się schować

Mowa oczywiście o urządzeniu Silvercrest Monsieur Cuisine Smart, które przez wielu jest potocznie określane mianem Lidlomixa. Robot jest standardowo dostępny w ofercie Lidla w cenie 2499 zł, co już czyni go sprzętem dużo tańszym niż Thermomix TM7. Jednak już za chwilę rusza promocja, dzięki której zaoszczędzimy jeszcze więcej pieniędzy.

Lidl poinformował, że od 11 do 20 września Monsieur Cuisine Smart dostępny będzie w cenie obniżonej aż o 700 zł. Tym samym robota kuchennego kupimy w kwocie zaledwie 1799 zł. Oferta będzie dostępna zarówno w sklepie internetowym na stronie lild.pl, jak i w placówkach stacjonarnych.