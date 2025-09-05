Jest jak Thermomix, ale za chwilę kupisz go prawie 4 razy taniej
Nie chcesz wydawać 6669 zł na Thermomixa? Jest dużo tańsza alternatywa, która dzięki nadchodzącej promocji kosztuje niemal 4 razy mniej od urządzenia marki Vorwerk.
Niedawno testowałem Thermomixa TM7. To naprawdę przydatny sprzęt, chociaż w mojej ocenie zdecydowanie zbyt drogi, a przez to nieopłacalny. Na szczęście są tańsze alternatywy. Jedna z nich już za chwilę będzie dostępna w promocji, dzięki której robota kuchennego kupimy w cenie niemal 4 razy niższej niż Thermomix TM7.
Thermomix może się schować
Mowa oczywiście o urządzeniu Silvercrest Monsieur Cuisine Smart, które przez wielu jest potocznie określane mianem Lidlomixa. Robot jest standardowo dostępny w ofercie Lidla w cenie 2499 zł, co już czyni go sprzętem dużo tańszym niż Thermomix TM7. Jednak już za chwilę rusza promocja, dzięki której zaoszczędzimy jeszcze więcej pieniędzy.
Lidl poinformował, że od 11 do 20 września Monsieur Cuisine Smart dostępny będzie w cenie obniżonej aż o 700 zł. Tym samym robota kuchennego kupimy w kwocie zaledwie 1799 zł. Oferta będzie dostępna zarówno w sklepie internetowym na stronie lild.pl, jak i w placówkach stacjonarnych.
Monsieur Cuisine Smart wyposażony jest między innymi w 8-calowy, dotykowy ekran. Oferuje moc 1200 W, wagę do 5 kg oraz aż 16 programów automatycznych, w tym gotowania na parze, smażenia, gotowania jajek czy wyrabiania ciasta. Dużą zaletą jest aplikacja z dostępem do ponad 1000 przepisów, która — w przeciwieństwie do Cookido — jest całkowicie darmowa.