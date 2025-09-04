Noctua zdradza datę premiery swojego pierwszego chłodzenia wodnego

Noctua opublikowała swój najnowszy plan wydawniczy, wprowadzając zmiany w harmonogramach i potwierdzając, że pierwszy zestaw chłodzenia cieczą typu AiO zadebiutuje w drugim kwartale 2026 roku. Będzie to przełomowy krok dla producenta, który do tej pory koncentrował się wyłącznie na wysokiej klasy chłodzeniach powietrznych i wentylatorach.

Wiele produktów chromax.black zostaje opóźnionych

Opisywany zestaw mogliśmy podziwiać już na targach Computex 2025 na Tajwanie. To właśnie wtedy dowiedzieliśmy się, że konstrukcja oparta jest na pompce Asetek G8 drugiej generacji, która wzbogacona została o trójwarstwową izolację akustyczną i stabilizatory eliminujące drgania.

W zestawie znajdą się wentylatory Noctua NF-A12x25 G2 lub NF-A14x25 G2, a sam produkt będzie dostępny w trzech najpopularniejszych rozmiarach - 240 mm, 360 mm i 420 mm. Montaż oparty został na systemie SecuFirm+, co zapewni kompatybilność z nowszymi i starszymi procesorami.

Dodatkowo Austriacy opóźnili kilka wyczekiwanych produktów, głównie w ramach linii chromax.black. Modele NH-D15 G2 oraz NF-A14x25 G2, które pierwotnie miały trafić na rynek w trzecim kwartale 2025, ukażą się dopiero w czwartym kwartale. Z kolei wentylator NF-A12x25 G2 chromax.black przesunięto na pierwszy kwartał 2026. W planach na drugi kwartał 2026 znalazł się także biurkowy wentylator 140 mm oraz kontroler USB.