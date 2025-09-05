HP i Dell podważają sukces Windowsa 11. Ich zdaniem fakty są inne

Mamy więc tylko raporty i spekulacje. Ostatnie doniesienia mówiły o tym, że Windows 11 stracił nieco udziałów na rzecz Windowsa 10. Teraz głos zabrały Dell i HP, których zdanie zdaje się potwierdzać gorszą kondycję nowego Windowsa. Warto jednak podkreślić, że firmy te skupiają się głównie na klientach biznesowych, korporacyjnych i edukacyjnych, a w swoich raportach odniosły się tylko do dwóch pierwszych.

Dell i HP: firmy trzymają się Windows 10

Wnioski są bardzo proste: otóż wedle tych marek 50% komputerów wciąż pracuje na Windowsie 10 i nieprędko ten stan ulegnie zmianie. Więcej światła na sprawę rzuca jeden z analityków Gartnera. Jego zdaniem duże korporacje przechodzą na Windows 11, aby mieć dostęp do najnowszej, nowoczesnej platformy. Mniejsze firmy jednak nie chcą zmieniać czegoś, co już działa. Zwłaszcza że wiąże się to z kosztami nie tylko systemu, ale i często koniecznością wymiany sprzętu.