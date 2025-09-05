Mapy Google zamazują fragmenty Polski. Nie mają wyboru

Oglądając fragmenty Polski na Mapach Google, w tym także w usłudze Street View, zobaczymy zamazany obraz. Wcześniej tak nie było. Jednak nie ma co się dziwić. Google został do tego zmuszony nowymi przepisami, które obowiązują od kwietnia.

Zamazany obraz w Mapach Google

Na Mapach Google zamazano między innymi wszystkie bazy lotnicze w Polsce, a także część lotnisk cywilno-wojskowych, w tym Warszawa-Okęcie, Kraków-Balice czy Gdynia-Kosakowo. Obejrzeć nie da się też portu i stoczni w Gdańsku, Gazoportu w Świnoujściu czy też Ośrodku Szkolenia Kadr Wywiadu w Starych Kiejkutach na Mazurach.

Dlaczego tak się stało? W kwietniu tego roku w Polsce zaczął obowiązywać zakaz fotografowania obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Wszystkie one są oznaczone specjalnymi znakami. Przepisy dotyczą też takich usług, jak Street View, dlatego też Google został zmuszony do takich działań.