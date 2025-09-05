Bezpieczeństwo

Mapy Google zamazują fragmenty Polski. Nie mają wyboru

Mapy Google zaczęły zamazywać niektóre miejsca w Polsce. Muszą, bo takie są nowe przepisy w naszym kraju.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:12
4
Oglądając fragmenty Polski na Mapach Google, w tym także w usłudze Street View, zobaczymy zamazany obraz. Wcześniej tak nie było. Jednak nie ma co się dziwić. Google został do tego zmuszony nowymi przepisami, które obowiązują od kwietnia.

Zamazany obraz w Mapach Google

Na Mapach Google zamazano między innymi wszystkie bazy lotnicze w Polsce, a także część lotnisk cywilno-wojskowych, w tym Warszawa-Okęcie, Kraków-Balice czy Gdynia-Kosakowo. Obejrzeć nie da się też portu i stoczni w Gdańsku, Gazoportu w Świnoujściu czy też Ośrodku Szkolenia Kadr Wywiadu w Starych Kiejkutach na Mazurach.

Dlaczego tak się stało? W kwietniu tego roku w Polsce zaczął obowiązywać zakaz fotografowania obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Wszystkie one są oznaczone specjalnymi znakami. Przepisy dotyczą też takich usług, jak Street View, dlatego też Google został zmuszony do takich działań.

Co ważne, zamazywanie ważnych obiektów cały czas trwa. Google nie ukrył jeszcze wszystkich lokalizacji, które tego wymagają. Cały czas możemy zobaczyć między innymi elektrownie w Bełchatowie, Jaworznie oraz Koninie. 

telepolis
Zródła zdjęć: JarTee / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Wprost