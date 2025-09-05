Jeszcze nie wyszedł, a już w promocji. Gothic Remake znacznie taniej
Gothic Remake ma być odświeżeniem serii gier, która obok drewnianej rozgrywki dała nam bogaty, tętniący życiem świat w czasach, kiedy postaci w RPG stały jak słupy soli.
Problem w tym, że drewno stało się nie tylko znakiem rozpoznawczym serii, ale wręcz wszystkich gier ich twórców. I chociaż ja we wszystkich bawiłem się świetnie, a Elexa 2 po raz pierwszy przechodziłem w tym roku i… kurcze, bawiłem się świetnie, ale polecić z czystym sumieniem nie mogę.
Gothic Remake w promocji
Jednak Gothic Remake to zupełnie inne studio i inni autorzy. Co więcej: gra wciąż nie wyszła. Już jednak stała się obiektem krytyki z powodu wysokiej ceny, która ma wynosić 250 zł. Okazuje się jednak, że teraz możecie kupić grę w wersji na PC za jedyne 188,99 zł. Czyli, zdaniem wielu tyle, ile powinna kosztować.
Warto dodać, że wersje na konsole Xbox i PlayStation są w cenie standardowej. Co ciekawe, także w oficjalnym sklepie THQ Nordic cena spadła o 10 euro w przypadku wersji na PC. Możliwe więc, że mamy tu do czynienia z korektą, a nie promocją. Jednak równie prawdopodobne jest to, że to tylko chwilowe i wkrótce wydanie na PC będzie znowu kosztowało tyle, ile konsolowe. Czy warto? No cóż… gra jeszcze nie wyszła.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.