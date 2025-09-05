Jeszcze nie wyszedł, a już w promocji. Gothic Remake znacznie taniej

Problem w tym, że drewno stało się nie tylko znakiem rozpoznawczym serii, ale wręcz wszystkich gier ich twórców. I chociaż ja we wszystkich bawiłem się świetnie, a Elexa 2 po raz pierwszy przechodziłem w tym roku i… kurcze, bawiłem się świetnie, ale polecić z czystym sumieniem nie mogę.

Gothic Remake w promocji

Jednak Gothic Remake to zupełnie inne studio i inni autorzy. Co więcej: gra wciąż nie wyszła. Już jednak stała się obiektem krytyki z powodu wysokiej ceny, która ma wynosić 250 zł. Okazuje się jednak, że teraz możecie kupić grę w wersji na PC za jedyne 188,99 zł. Czyli, zdaniem wielu tyle, ile powinna kosztować.

Warto dodać, że wersje na konsole Xbox i PlayStation są w cenie standardowej. Co ciekawe, także w oficjalnym sklepie THQ Nordic cena spadła o 10 euro w przypadku wersji na PC. Możliwe więc, że mamy tu do czynienia z korektą, a nie promocją. Jednak równie prawdopodobne jest to, że to tylko chwilowe i wkrótce wydanie na PC będzie znowu kosztowało tyle, ile konsolowe. Czy warto? No cóż… gra jeszcze nie wyszła.