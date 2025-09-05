Grasz w szachy? Doszło do wycieku danych z Chess.com

Wyciek danych z Chess.com

Do wycieku doszło w czerwcu tego roku. Atakujący mieli dostęp do danych użytkowników od 5 do 18 czerwca. Administratorzy Chess.com wykryli zdarzenie 19 czerwca i od razu ruszyli z dochodzeniem, aby odkryć nie tylko przyczynę, ale też skalę zjawiska.

W dniu 19 czerwca 2025 r. serwis Chess.com uzyskał informację o potencjalnym nieuprawnionym dostępie do danych przechowywanych w aplikacji do przesyłania plików innej firmy, z której korzystał serwis Chess.com. Po uzyskaniu informacji o tym zdarzeniu rozpoczęliśmy dochodzenie, zatrudniliśmy czołowych ekspertów, powiadomiliśmy federalne organy ścigania i podjęliśmy działania mające na celu rozwiązanie tej sprawy. poinformowała platforma Chess.com.

Dobra informacja jest taka, że wyciek dotyczy niewielkiego grona użytkowników. Na Chess.com znajduje się około 100 mln kont. Tymczasem cyberprzestępcy uzyskali dane zaledwie 4,5 tys. osób. Nie wiadomo, do czego dostęp uzyskali atakujący. Platforma zapewnia, że nie są to dane płatnicze, więc pod tym kątem nie ma powodów do obaw.