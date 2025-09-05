Bezpieczeństwo

Grasz w szachy? Doszło do wycieku danych z Chess.com

Doszło do wycieku danych z największej platformy online do grania w szachy, czyli Chess.com.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:23
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Grasz w szachy? Doszło do wycieku danych z Chess.com

Wyciek danych z Chess.com

Dalsza część tekstu pod wideo

Do wycieku doszło w czerwcu tego roku. Atakujący mieli dostęp do danych użytkowników od 5 do 18 czerwca. Administratorzy Chess.com wykryli zdarzenie 19 czerwca i od razu ruszyli z dochodzeniem, aby odkryć nie tylko przyczynę, ale też skalę zjawiska.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5 Nano
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5 Nano
0 zł
295 zł - najniższa cena
Kup teraz 295 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey C Bio (FIDO Edition)
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey C Bio (FIDO Edition)
0 zł
495 zł - najniższa cena
Kup teraz 495 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5Ci
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5Ci
-110.99 zł
499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 389 zł
Advertisement

W dniu 19 czerwca 2025 r. serwis Chess.com uzyskał informację o potencjalnym nieuprawnionym dostępie do danych przechowywanych w aplikacji do przesyłania plików innej firmy, z której korzystał serwis Chess.com. Po uzyskaniu informacji o tym zdarzeniu rozpoczęliśmy dochodzenie, zatrudniliśmy czołowych ekspertów, powiadomiliśmy federalne organy ścigania i podjęliśmy działania mające na celu rozwiązanie tej sprawy.

poinformowała platforma Chess.com.

Dobra informacja jest taka, że wyciek dotyczy niewielkiego grona użytkowników. Na Chess.com znajduje się około 100 mln kont. Tymczasem cyberprzestępcy uzyskali dane zaledwie 4,5 tys. osób. Nie wiadomo, do czego dostęp uzyskali atakujący. Platforma zapewnia, że nie są to dane płatnicze, więc pod tym kątem nie ma powodów do obaw.

Co więcej, Chess.com twierdzi, że podjęto dodatkowe środki w celu zabezpieczenia systemów. Platforma powiadomiła o wszystkim organy ścigania. Oferuje również dotkniętym członkom 1-2 lata bezpłatnych usług monitorowania kradzieży tożsamości i kredytów.

Image
telepolis
szachy chess.com Chess.com wyciek danych szachy online
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: BleepingComputer