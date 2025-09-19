Lidl przecenił pożądany sprzęt AGD. Ten model klienci wychwalają

Żelazko, które jest lekkie i dobrze prasuje

Żelazko parowe 2000 Series marki Philips, zakupimy w Lidlu za 139 złotych. Posiada ono aż cztery ustawienia pary, aby skutecznie usunąć zagniecenia z wszystkich rodzajów prasowalnych tkanin. Naszą uwagę przyciągnęła nie tylko atrakcyjna cena urządzenia, ale także znakomite recenzje produktu. Użytkownicy chwalą je głównie za lekkość prasowania i dość ładny design. Zdaniem niektórych, możliwość prasowania za pomocą tego konkretnego sprzętu to istna bajka.

Super leciutkie, swobodnie i lekko się prasuje. pochwalił żelazko jeden z użytkowników.

Łatwe prasowanie i świetny design. Cena żelazka jest absolutnie niesamowita. Żelazko jest łatwe w użyciu i bardzo lekkie, nawet gdy jest napełnione wodą. Bardzo ładnie prasuje. Wygląda też szykownie. Zdecydowanie polecam. napisał o żelazku inny użytkownik.

Jak zapewnia producent, żelazko zostało wyposażone w płytkę ceramiczną dla łatwego i szybkiego przesuwania. Zapewnia do 25 g/min ciągłego strumienia pary do usuwania zagnieceń.