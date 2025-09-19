Za tego smartfona zapłacisz tylko 429 zł, a ma na pokładzie aż 8 GB RAM

O ile 4 GB RAM to obecnie niezbędne minimum do działania urządzenia z Androidem, to… należy pamiętać, że jest to minimum. Dlatego też kiedy tylko to możliwe warto sięgnąć po smartfona, który ma więcej tej pamięci. Zwłaszcza że z biegiem czasu 4 GB może stać się wartością zbyt niską do poprawnej pracy z nowymi aplikacjami.

Motorola Moto G15

Tu do gry wchodzi Motorola Moto G15. Jest to budżetowy smartfon, który mimo to oferuje naprawdę przyzwoite osiągi, oraz oczywiście 8 GB RAM, co sprawia, że będzie dobrą opcją na długie lata. Jednak nie tylko pamięć operacyjna wyróżnia tego smartfona.

Na uwagę zasługuje także ekran. Jest to 6,72-calowa matryca IPS o rozdzielczości Full HD+. Warto zaznaczyć, że w tej półce cenowej standardem jest raczej HD+. Złego słowa nie można powiedzieć także o procesorze. Media Tek helio G81 Extreme to przyzwoity układ, chociaż rzecz jasna bez wsparcia dla 5G. Na dane użytkownika przeznaczono natomiast 128 GB, co jest wartością więcej, niż wystarczającą. Chociaż istnieje możliwość jej rozbudowy za pomocą kart microSD. Na pokładzie znajdziemy także radio FM, rzadko spotykane złącze Jack 3.5 mm, oraz NFC. Certyfikat IP54 dowodzi natomiast, że nie musimy się martwić o deszcz podczas korzystania z tego urządzenia. Przyzwoicie wypada także 5200 mAh bateria. A wszystko to za jedyne 429 zł.