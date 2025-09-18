AMD z nową kartą graficzną. Nie tego się spodziewano

Seria kart graficznych Radeon RX 7000 debiutowała na rynku pod koniec 2022 roku. Wygląda jednak na to, że AMD nie chce się rozstawać z architekturą RDNA3. Zaledwie dwa miesiące temu, w sierpniu, do oferty czerwonych dołączył budżetowy Radeon RX 7400. Teraz zaś pora na mocniejszego Radeona RX 7700 (wersja bez "XT").

Dalsza część tekstu pod wideo

Wydajność w grach jest o około 16-19% gorsza

Mamy tutaj do czynienia z rdzeniem AMD Navi 32, który wyposażono w 2560 procesorów strumieniujących i sparowano z 16 GB pamięci VRAM typu GDDR6. Co ciekawe jest to rozwiązanie 19,5 Gbps na 256-bitowej szynie danych, podczas gdy "zwykły" Radeon RX 7700 XT oferuje tylko 12 GB GDDR6 18 Gbps na 192-bitowym interfejsie.

Jak na razie próżno szukać w sieci niezależnych recenzji. Jednak AMD podaje deklarowaną wydajność w grach w rozdzielczości 1440p, gdzie w nowszych i/lub popularniejszych tytułach AAA możemy liczyć na 63-71 FPS. To o około 16-19% słabiej niż starszy wariant z 2023 roku z dopiskiem XT.