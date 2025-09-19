Nauka

Ten składnik jedzenia powoduje chorobę Alzheimera? Naukowcy wyjaśniają

Okazuje się po raz kolejny, że przeogromne znaczenie ma to, co jemy. Okazuje się, że plastik w jedzeniu może przyspieszać pojawienie się objawów choroby Alzheimera. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:22
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ten składnik jedzenia powoduje chorobę Alzheimera? Naukowcy wyjaśniają

Mikroplastik w jedzeniu

Mikroplastik może przedostać się do mózgu, gdzie zwiększa ryzyko zachorowania na Alzheimera u osób genetycznie do tego predysponowanych. Chodzi tu o cząsteczki plastiku, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Takich, jak kubki jednorazowe, plastikowe sztućce i wszelakiego rodzaju pojemniki na jedzenie na wynos. To właśnie pochodzący z nich mikroplastik może łatwo przedostać się do naszego mózgu i wywołać objawy przypominające chorobę Alzheimera.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowe badanie zostało przeprowadzone z udziałem myszy z genem APOE4 powiązanym z chorobą Alzheimera. Stoi za nim zespół badawczy z College Pharmacy z Uniwersytetu Rhode Island. Myszy, które spożywały jedzenie z plastikowych naczyń, wykazywały pogorszenie funkcji poznawczych, co odzwierciedla objawy obserwowane u pacjentów z chorobą Alzheimera. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Pojemnik BRANQ X Box Deco 7230
Pojemnik BRANQ X Box Deco 7230
0 zł
34.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 34.99 zł
Pojemnik CURVER Infinity 229156 Różowy
Pojemnik CURVER Infinity 229156 Różowy
0 zł
14.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 14.99 zł
Koszyk CURVER Jute 123611 Różowy
Koszyk CURVER Jute 123611 Różowy
0 zł
17.16 zł - najniższa cena
Kup teraz 17.16 zł
Advertisement

Wyniki badań nie pozostawiają złudzeń

Badanie wykazało, że mikroplastik przenika do mózgu i przyspiesza zmiany przypominające chorobę Alzheimera u myszy z czynnikami ryzyka genetycznego.

Musimy pamiętać, że mikroplastik to zmora naszych czasów. Jest to składnik powszechnie występujący w naszym środowisku i regularnie przedostaje się do organizmu człowieka wraz z wodą, którą pijemy, spożywaną żywnością, a nawet znajduje się w powietrzu, którym oddychamy. Te cząsteczki plastiku przenikają do wszystkich układów organizmu, w tym do mózgu. Mogą kumulować się i wywoływać choroby przypominające chorobę Alzheimera. 

Image
telepolis
Alzheimer badania i rozwój zdrowie choroba alzheimera mikroplastik badania naukowe
Zródła zdjęć: Lomb / Shutterstock
Źródła tekstu: sciencedaily.com