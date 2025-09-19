Ten składnik jedzenia powoduje chorobę Alzheimera? Naukowcy wyjaśniają

Mikroplastik w jedzeniu

Mikroplastik może przedostać się do mózgu, gdzie zwiększa ryzyko zachorowania na Alzheimera u osób genetycznie do tego predysponowanych. Chodzi tu o cząsteczki plastiku, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Takich, jak kubki jednorazowe, plastikowe sztućce i wszelakiego rodzaju pojemniki na jedzenie na wynos. To właśnie pochodzący z nich mikroplastik może łatwo przedostać się do naszego mózgu i wywołać objawy przypominające chorobę Alzheimera.

Nowe badanie zostało przeprowadzone z udziałem myszy z genem APOE4 powiązanym z chorobą Alzheimera. Stoi za nim zespół badawczy z College Pharmacy z Uniwersytetu Rhode Island. Myszy, które spożywały jedzenie z plastikowych naczyń, wykazywały pogorszenie funkcji poznawczych, co odzwierciedla objawy obserwowane u pacjentów z chorobą Alzheimera.

Wyniki badań nie pozostawiają złudzeń

Badanie wykazało, że mikroplastik przenika do mózgu i przyspiesza zmiany przypominające chorobę Alzheimera u myszy z czynnikami ryzyka genetycznego.