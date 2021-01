Lenovo Lavie Mini - miniaturowy komputer w stylu Nintendo Switch

Lenovo zaprezentowało niewielki komputer o nazwie Lavie Mini, który swoim wyglądem - po podłączeniu do specjalnego pada - przywodzi na myśl konsolę Nintendo Switch.

Lenovo Lavie Mini to - jak sama nazwa wskazuje - miniaturowy komputer, który w teorii pozwoli na granie, chociaż raczej nie z wysokimi ustawieniami graficznymi. Jest on wyposażony 8-calow ekran o rozdzielczości WUXGA (1920 × 1200 pikseli). Sercem urządzenia jest mobilny procesor Intel Core i7 11. generacji ze zintegrowanym układem graficznym z serii Intel Xe. Całość waży zaledwie 579 gramów.

Co jeszcze ma do zaoferowania Lenovo Lavie Mini? Między innymi kamerę IR ze wsparciem dla Windows Hello, tryb czuwania, moduł WiFi 6. generacji, akumulator o pojemności 26 Wh, podświetlaną klawiaturę oraz do 256 GB miejsca na dysku SSD i 16 GB pamięci RAM LPDDR4. Nie jest to szczególnie potężna specyfikacja, ale powinna wystarczyć do uruchomienia wielu gier z niższymi ustawieniami graficznymi.

Jednak najciekawiej prezentuje się specjalny kontroler, do którego można podłączyć komputer. Wtedy wygląda one niemal ja konsola Nintendo Switch. Ten, w zależności od regionu, sprzedawany będzie oddzielnie lub w zestawie z komputerem. Oprócz tego dostępna będzie również stacja dokująca, która pozwoli na podłączenie PC-ta do telewizora. Ceny na razie nie są jeszcze znane. Lenovo nie zdradziło też, kiedy Lavie Mini trafi do sprzedaży.

Źródło tekstu: wccftech